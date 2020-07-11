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Вагітна Світлана Тарабарова зачарувала світлиною в лісі
Вагітна Світлана Тарабарова зачарувала світлиною в лісі

Вагітна Світлана Тарабарова зачарувала світлиною в лісі

Вагітна Світлана Тарабарова зачарувала світлиною в лісі
20:36 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram tarabarova
Співачка Світлана Тарабарова перебуває на останніх місяцях вагітності. Вона насолоджується кожною миттю особливого стану та радіє теплим сонячним дням. У вихідний артистка вирішила влаштувати прогулянку лісом.

Яскравими світлинами зірка поділилася на особистій сторінці в інстаграмі. Вона вирішила влаштували безпечну прогулянку у безлюдному місці та назавжди закарбувати у пам'яті дні, коли носить під серцем свого другого малюка.

Образ Світлани Тарабарової

Для спекотного дня зірка обрала вбрання, яке гармонійно поєдналося із місцем, де відбулася фотосесія. Вона постала перед камерою у лляному комбінезоні смарагдового кольору. Такий look гарно підкресливїї чималий вагітний животик. Поєднала його із світло-рожевими кросівками. Яскраве руде волосся Тарабарова вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж. Її вуха прикрашали довгі срібні сережки.

 
 
 
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Публикация от @tarabarova

 У дописі Світлана зазначила, що у моменти, коли всередині вирують бурхливі емоції, вона починає помічати важливе. Знаменитість зізналася, що найважливіші стани, у яких вона може перебувати – це бути здоровою, відчувати успіх та любити все, що створює.

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Все по темі:

Мода, Стиль, Світлана Тарабарова.

Автор:

Телеграф
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