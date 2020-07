Індійська модель Айшварія Рай підхопила Covid-19

Переможниця конкурсу "Міс світу"1994 року та зірка індійських фільмівАйшварія Рай заразилася коронавірусом. Разом з нею захворіла й 8-річна донькаАарадхія Баччан. Про це повідомив чоловік фотомоделі продюсер та актор Абхішек Баччан у своєму твіттері.

Варто зазначити, що чоловік Айшварії Рай та знаменитийсвекор і зірка Боллівуду Амітаб Баччан підхопиликоронавірус напередодні. Вони перебувають у лікарні й запевняють, що у них легкі симптоми COVID-19, а стан їхнього здоров'я –стабільний. Вони закликали перевіритися на коронавірус найближчих членів родини і результати не забарилися.

Aishwarya and Aaradhya have also tested COVID-19 positive. They will be self quarantining at home. The BMC has been updated of their situation and are doing the needful.The rest of the family including my Mother have tested negative. Thank you all for your wishes and prayers