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Індійська модель Айшварія Рай підхопила Covid-19

Індійська модель Айшварія Рай підхопила Covid-19
19:44 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram
Індійська фотомодель і актриса Айшварія Рай хвора на коронавірус. 46-річна зірка заразилася разом з донькою після того, як позитивні результати тестів отримали її чоловік та свекор. Лікуватися родина буде вдома.

Переможниця конкурсу "Міс світу"1994 року та зірка індійських фільмівАйшварія Рай заразилася коронавірусом. Разом з нею захворіла й 8-річна донькаАарадхія Баччан. Про це повідомив чоловік фотомоделі продюсер та актор Абхішек Баччан у своєму твіттері.

Варто зазначити, що чоловік Айшварії Рай та знаменитийсвекор і зірка Боллівуду Амітаб Баччан підхопиликоронавірус напередодні. Вони перебувають у лікарні й запевняють, що у них легкі симптоми COVID-19, а стан їхнього здоров'я –стабільний. Вони закликали перевіритися на коронавірус найближчих членів родини і результати не забарилися.

46-річнаАйшварія Райразом з донькою будуть лікуватися вдома. Зараз резиденція родиниБаччан вМумбаї зачинена, а всі мешканці маєтку будуть дотримуватисядвотижневого карантину. 

 
 
 
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Публикация от AishwaryaRaiBachchan (@aishwaryaraibachchan_arb)

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Все по темі:

Индия, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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