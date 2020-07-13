COVID-19 у Боллівуді: Айшварія Рай та її родина заразилися

Переможниця конкурсу "Міс світу" 1994 року та зірка індійських фільмів Айшварія Рай отримала позитивний тест на коронавірус.

Голлівудська актриса індійського походження Айшварія Рай заразилась коронавірусом.

Міністр охорони здоров'я штату Махараштра Раджеш Топі заявив, що тест виявився позитивним не тільки у Рай, але і її восьмирічної доньки Аарадхіі. Поки неясно, госпіталізували чи актрису в лікарню.

В суботу повідомлялося, що коронавірус виявлений у її чоловіка Абхишека Баччана і свекра Амитабха Баччана - теж популярних акторів. Обидва потрапили в клініку з помірними симптомами захворювання. Їх стан стабільний.

Вони перебувають у лікарні й запевняють, що у них легкі симптоми COVID-19, а стан їхнього здоров'я – стабільний. Згодом діагноз підтвердили у найближчих членів родини.

12 липня Індія оголосила про рекордний приріст числа хворих: за останню добу коронавірус виявили у 27100 осіб. Загальна кількість хворих в країні тепер становить понад 850 тисяч осіб. Влада найбільш густонаселених регіонів має намір знову ввести раніше скасовані карантинні заходи.

Айшварія Рай в 1994 році виграла конкурс краси "Міс світу". Вона стала зіркою Боллівуду і також відома на Заході. Актриса зіграла в таких комерційних хітах індійського кіно, як "Навіки твоя", "Ритми любові", "Девдас", а також в голлівудській комедії "Рожева пантера 2".

Рай Баччан неодноразово очолювала або була включена в різні рейтинги найкрасивіших жінок світу в медіа і вважається однією з найпопулярніших зірок Боллівуду. Вона є Амбассадор декількох брендів, включаючи діаманти De Beer і годинник Longines.