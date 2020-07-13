COVID-19 у Боллівуді: Айшварія Рай та її родина заразилися

Голлівудська актриса індійського походження Айшварія Рай заразилась коронавірусом.
Міністр охорони здоров'я штату Махараштра Раджеш Топі заявив, що тест виявився позитивним не тільки у Рай, але і її восьмирічної доньки Аарадхіі. Поки неясно, госпіталізували чи актрису в лікарню.
В суботу повідомлялося, що коронавірус виявлений у її чоловіка Абхишека Баччана і свекра Амитабха Баччана - теж популярних акторів. Обидва потрапили в клініку з помірними симптомами захворювання. Їх стан стабільний.
Вони перебувають у лікарні й запевняють, що у них легкі симптоми COVID-19, а стан їхнього здоров'я – стабільний. Згодом діагноз підтвердили у найближчих членів родини.
12 липня Індія оголосила про рекордний приріст числа хворих: за останню добу коронавірус виявили у 27100 осіб. Загальна кількість хворих в країні тепер становить понад 850 тисяч осіб. Влада найбільш густонаселених регіонів має намір знову ввести раніше скасовані карантинні заходи.
Айшварія Рай в 1994 році виграла конкурс краси "Міс світу". Вона стала зіркою Боллівуду і також відома на Заході. Актриса зіграла в таких комерційних хітах індійського кіно, як "Навіки твоя", "Ритми любові", "Девдас", а також в голлівудській комедії "Рожева пантера 2".
Рай Баччан неодноразово очолювала або була включена в різні рейтинги найкрасивіших жінок світу в медіа і вважається однією з найпопулярніших зірок Боллівуду. Вона є Амбассадор декількох брендів, включаючи діаманти De Beer і годинник Longines.