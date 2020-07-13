11-разовий переможець Grammy Леді Гага стане обличчям нового аромату Valentino

Новий парфум, створений креативним директором П'єрпаоло Піччолі спільно з Valentino Beauty повинен вийти в світ у всьому світі у вересні 2020 року.

Про це повідомляє Elle .

"Ім'я Lady Gaga є синонімом свободи, самосвідомості та чистого серця. Її участь в цій кампанії піднімає символічну силу проекту на найвищий рівень. Вона - ікона покоління. Послання свободи, пристрасті до мистецтва, прийняття себе і рівності, повністю відповідає духу Valentino. Я дуже гордий тим, що вона з нами", - заявив креативний директор будинку Valentino П'єрпаоло Піччолі.

Про співпрацю зі співачкою Valentino офіційно оголосив у своєму Instagram, розмістивши фотографію Lady Gaga.