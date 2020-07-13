Онук Елвіса Преслі, Бенджамін Кіо покінчив життя самогубством

Онук Елвіса Преслі (1935-1977) Бенджамін Кіо в неділю був знайдений мертвим у власній квартирі в місті Калабасас (штат Каліфорнія). Про це порталу TMZ повідомив менеджер його матері Лізи Марі Преслі.

.За відомостями джерел видання в правоохоронних органах, онук співака наклав на себе руки на 28-му році життя. Причини з’ясовуються. TMZ підкреслює, що Кіо намагався приховувати від громадськості деталі свого особистого життя. Тіло було знайдено в його квартирі, поруч з ним лежала вогнепальна зброя.

Менеджер Лізи Марі Преслі — єдиної дитини Елвіса Преслі — вказав, що “її серце розбите, вона невтішна і спустошена”.

“Вона любила цього хлопчика. Він був любов’ю всього її життя”, — підкреслив менеджер. У Лізи Марі Преслі є ще троє дітей — 31-річна актриса Райлі Кіо і 11-річні дівчатка-близнючки.

Його мати - дочка Елвіса і Прісцилли Преслі - Ліза Марі Преслі є відомою співачкою, вона була заміжня за співаком Майклом Джексоном і актором Ніколасом Кейджем. У 52-річної дочки "короля рок-н-ролу" також є ще троє дітей - 11-річні дівчатка-близнючки і 31-річна актриса Райлі Кіо.

Про життя Бенджаміна Кіо відомо небагато. Він також був музикантом і в 2009 році уклав контракт на запис на п'ять мільйонів доларів. Крім того, хто знав його відзначали разючу подібність онука зі своїм дідом. Йому було 27 років. Таким чином, він увійшов в неофіційний «Клуб 27» - список музикантів, які померли в цьому віці.