Репера Lil Marlo застрелили в авто

Правоохоронці виявили репера мертвим у своєму авто.

В американській Атланті, штат Джорджія, застрелили 30-річного американського репера Lil Marlo.

Поліція повідомила, що отримала інформацію про ДТП. Після прибуття на місце події правоохоронці виявили репера мертвим у своєму автомобілі, повідомляє TMZ.

Слідчі відзначили, що музикант був застрелений, перебуваючи за кермом власного автомобіля. Поліція з'ясовує обставини вбивства.

Lil Marlo був учасником Атлантського звукозаписної лейблу "Quality Control Music": масового слухача він може бути відомий по треках "1st N 3rd", "F ** ckem" і "The 9 + Z6ne".