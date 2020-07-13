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Настя Каменських поділилась спокусливим фото у топі, який підкреслює її форми

Настя Каменських поділилась спокусливим фото у топі, який підкреслює її форми
22:33 Пн, 13 Липень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: instagram kamenskux
Співачка Настя Каменських часто влаштовує пікантні фотосесії у відвертих образах, не обійшлось і цього разу. Вона часто змінює купальники і з задоволенням позує для фото у фідвертих топах, що підкреслюють її форми.

Настя Каменських вже повернулася з рідного села, у якому відпочивала з чоловіком Потапом. В інстаграмі вона опублікувала ранкове фото з тераси заміського будинку, яке, судячи з усього, зробила під час сніданку на свіжому повітрі. Для кадру вона обрала топ нюдового кольору, який вигідно підкреслював її апетитні груди. Саме до пишного бюсту зірки була прикута увага фоловерів.

Хоч відверте вбрання оголювало й плаский живіт Насті Каменських, проте вона прикрила тіло подушкою, сидячи на диванчику. Зірка постала з легким макіяжем та укладкою, підготувавшись до насиченого дня.

 
 
 
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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

У дописі співачка зізналася, що детально розписує завдання й плани на кожен тиждень, а щовечора закреслює виконані пункти. Цей процес дарує їй задоволення, й саме тому вона обожнює понеділки та відчуття оновлення. Прихильники радо поділилися своїми звичками розплановувати тиждень, проте більшість коментарів були присвячені бездоганному вигляду Насті Каменських.

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Все по темі:

Настя Каменских, Эротика, Стиль і мода.

Автор:

Телеграф
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