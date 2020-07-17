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Що подарують Бекхеми молодятам на весілля

Що подарують Бекхеми молодятам на весілля
08:56 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram nicolaannepeltz
Минулого тижня знаменитий красень Бруклін Бекхем заручився зі своєю коханою акторкою Ніколою Пельтц. Пара планує два весілля наступного року, а батьки молодят вже готують розкішні подарунки. Зіркове подружжя Вікторії та Девіда Бекхемів подарує нареченим власний будинок у Лондоні.

Після 10 місяців пристрасного роману 21-річний Бруклін Бекхем освідчився 25-річній коханій Ніколі Пельтц. Попри те, що весільні церемонії пари заплановані на наступний рік, їхнє одруження –одна з найобговорюваніших подій у західній пресі вже зараз. Видання The Sun навіть встигло розсекретити весільний подарунок для майбутньої сім'ї, який готують Вікторія та Девід Бекхеми.

Якщо два весілля у Флориді та Великій Британії прагне оплатити батько-мільярдер нареченої Ніколи Пельтц, то зіркові батьки Брукліна Бекхема також не скупляться на подарунок для найстаршого сина. Інсайдери запевняють, що модельєрка Вікторія Бекхем та футболіст Девід Бекхем вже підбирають сімейне гніздечко для закоханих у Лондоні. Пара хоче жити у східній частині британської столиці.

"Хоч вони проведуть багато часу в Америці, Бруклін хоче житло в Лондоні", – заявили джерела.

 
 
 
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Все по темі:

Виктория Бекхэм, Бруклин Бекхэм, Зіркове весілля.

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Телеграф
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