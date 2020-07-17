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Стало відоме ім'я ще однієї учасниці нових "Танців з зірками"

Стало відоме ім'я ще однієї учасниці нових "Танців з зірками"
15:40 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Виклик від першого зоряного учасника проекту Олега Винника прийняла українська актриса і співачка, колишня учасниця культової групи "ВІА Гра" Надія Мейхер.

Вже цієї осені на телеканалі "1+1" стартує новий сезон шоу "Танців з зірками".

Напередодні у соціальних мережах почався щорічний зоряний челендж #танціззіркамиchallenge – за допомогою якого учасники нового сезону передають танцювальний виклик один одному із запрошенням взяти участь у шоу.

 
 
 
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Я невообразимо счастлива снова Танцевать... И особенно приятно, когда приглашают учавствовать в крутейшем шоу “Танці з зірками» #танціззірками ... В глибоком 2006 году я уже принимала участие, но... Тогда так многое не было сказано, пережито, прочувствовано языком тела в танце ... Словно всё заново !!! Но Теперь с богатым жизненным опытом, чувствами, и безмерной любовью к ЕГО Величеству Танцу Невероятно приятно стать часть команды этого удивительного проекта И я с удовольствием принимаю #танціззіркамиchallenge от Олега Винника @olegg.vynnyk и передаю Санте Димопулос @santadimopulos До встречи в прямых эфирах!!!! @1plus1_ua @tanci1plus1 #танціззірками #надеждамейхер

Допис, поширений НАДЕЖДА МЕЙХЕР (@nadyameiher)

Так, виклик від першого зоряного учасника проекту Олега Винника прийняла українська актриса і співачка, колишня учасниця культової групи "ВІА Гра" Надія Мейхер, яка вже брала участь у проекті 2006 року.

Про свою участь у шоу актриса і співачка повідомила, розмістивши на власних офіційних сторінках у соціальних мережах інтригуюче відео. Надія в спокусливих і яскравих образах зачитала рядки, присвячені мистецтву танцю, і кинула виклик інший екс-учасниці "ВІА Гри" Санті Дімопулос.

Додамо, що Мейхер 15 серпня 2002 народила сина Ігоря від бізнесмена Олександра Ліщенко. У 2009 році Ігор дебютував в якості актора в озвучці мультфільму «День народження Аліси» в українському дубляжі в ролі Боло. 23 березня 2012 народила дочку Анну від російського бізнесмена Михайла Уржумцева, генерального директора «Мелон Фешн Груп. У 2014 році вийшла за нього заміж, 17 жовтня 2015 народила дочку Марію. Діти Надії проживають в Києві.

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Надежда Мейхер, Танці з зірками.

Автор:

Телеграф
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