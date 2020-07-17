Стало відоме ім'я ще однієї учасниці нових "Танців з зірками"

Виклик від першого зоряного учасника проекту Олега Винника прийняла українська актриса і співачка, колишня учасниця культової групи "ВІА Гра" Надія Мейхер.

Вже цієї осені на телеканалі "1+1" стартує новий сезон шоу "Танців з зірками".

Напередодні у соціальних мережах почався щорічний зоряний челендж #танціззіркамиchallenge – за допомогою якого учасники нового сезону передають танцювальний виклик один одному із запрошенням взяти участь у шоу.

Так, виклик від першого зоряного учасника проекту Олега Винника прийняла українська актриса і співачка, колишня учасниця культової групи "ВІА Гра" Надія Мейхер, яка вже брала участь у проекті 2006 року.

Про свою участь у шоу актриса і співачка повідомила, розмістивши на власних офіційних сторінках у соціальних мережах інтригуюче відео. Надія в спокусливих і яскравих образах зачитала рядки, присвячені мистецтву танцю, і кинула виклик інший екс-учасниці "ВІА Гри" Санті Дімопулос.

Додамо, що Мейхер 15 серпня 2002 народила сина Ігоря від бізнесмена Олександра Ліщенко. У 2009 році Ігор дебютував в якості актора в озвучці мультфільму «День народження Аліси» в українському дубляжі в ролі Боло. 23 березня 2012 народила дочку Анну від російського бізнесмена Михайла Уржумцева, генерального директора «Мелон Фешн Груп. У 2014 році вийшла за нього заміж, 17 жовтня 2015 народила дочку Марію. Діти Надії проживають в Києві.