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Камілла Паркер-Боулз святкує сьогодні день народження

Камілла Паркер-Боулз святкує сьогодні день народження
16:00 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Дружина принца Чарльза Камілла Паркер-Боулз святкує день народження. Сьогодні, 17 липня, їй виповнюється 73 роки.

Камілла Паркер-Боулз є другою дружиною принца Уельського. Вона стала частиною королівської родини Великої Британії, завоювавши серце старшого сина королеви Єлизавети ІІ. Спершу, Її Величність не хотіла бачити Каміллу поруч із своїм нащадком, проте кохання перемогло. Після 30 років роману, британська королева дала своєму синові дозвіл на одруження. Узаконення стосунків відбулося 9 квітня 2005 року.

Цікаві факти про Каміллу, герцогиню Корнуольську

  • На весіллі із принцом Чарльзом Камілла була у туфлях від улюбленого бренду Кейт Міддлтон – L.K Bennett.

  • Камілла Паркер-Боулз обожнює собак. Вона навіть взяла двох тварин із притулку для собак Battersea. А також є патроном благодійної організації Kennel Club, діяльність якої спрямована на підтримку домашніх улюбленців.

  • Герцогиня Корнуольська є фанатом серіала Forbrydelsen ("Вбивство"). Під час свого візиту в Данію в 2012 році, Камілла відвідала зйомки улюбленого телешоу та поспілкувалася із його зірками.

  • Також вона обожнює шоу "Танці з зірками". У 2011 році вона відвідала зйомки проєкту. Тоді ведучий запропонував герцогині самостійно виставити оцінки учасникам. На високі бали Камілла не скупилася.

  • Камілла Паркер-Боулз захоплюється літературою. Під час своїх візитів до шкіл, вона часто читає дітям книжки. Обожнює твір Лінлі Додд Hairy Maclary from Donaldson's Dairy.

  • Герцогиня Корнуольська є далекою родичкою світової зірки Мадонни та канадської співачки Селін Діон. 

  • Перший самостійний публічний вихід Камілли, як члена королівської родини відбувся в травні 2013 року. Тоді вона побувала у Парижі, де відвідала Будинок моди Dior та знаменитий Лувр.

  • Якщо принц Чарльз стане королем, то Камілла носитиме титул принцеса-консорт. Саме так називають дружин коронованих осіб, які не мають права на трон.

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Камилла Паркер-Боулз.

Автор:

Телеграф
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