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Принцеса Беатріс одружилася на таємній церемонії у Віндзорі

Принцеса Беатріс одружилася на таємній церемонії у Віндзорі
17:54 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Принцеса Йоркська Беатріс вийшла заміж за італійського бізнесмена Едоардо Мапеллі Моззі у церкві Віндздора.

31-річна принцеса Йоркська вийшла заміж за італійського бізнесмена Едоардо Мапеллі Моззі.

Загалом на церемонії у церкві Віндздора були присутності 20 гостей, серед яких британська королева Єлизавета ІІ разом із її чоловіком герцогом Единбурзьким Філіпом.

При цьому сама церемонія стала можливою після того, як в країні послабили карантин і дозволити проводити весілля з 30 гістьми.

Зазначається, що спочатку весілля планували зіграти 29-го травня, проте у березні, до того як у Британії запровадили карантин, його скасували.

Стосунки принцеси Беатріс і Едоардо Мапеллі Моцці почалися в жовтні минулого року на весіллі її молодшої сестри та онучки Єлизавети II Євгенії Йоркської. Там Беатріс зустрілася з сином друзів своїх батьків, з яким раніше бачилася. Вперше на публіці Беатріс та Едоардо з’явилися в лютому 2019 року.

Весілля останньої незаміжньої принцеси було однією з найбільш очікуваних подій цього року. Церемонію планували зіграти 29 травня у Королівській каплиці Сент-Джеймсського палацу. Наречені мали б організувати торжество з власних фінансів, адже платників податків обурили пишні святкування, які влаштовує королівська родина за їхні рахунки. До того ж весілля хотіли провести закритим для преси у присутності всього 150 гостей. 

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Все по темі:

Виндзор, принцеса Беатріс, Едоардо Мапеллі Моззі.

Автор:

Телеграф
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