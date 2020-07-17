Одеський кінофестиваль представив офіційний постер

Через пандемію коронавірусу чимало світських подій перейшли в режим онлайну, відтак церемонії вручення престижних нагород відбувається дистанційно. В такому ж форматі відбудеться 11-ий Одеський кінофестиваль. Наразі організатори заходу оголосили офіційну дату події та представили постер.

Фото оприлюднили на сайті Одеського кінофестивалю та в соціальних мережах, привернувши увагу прихильників до майбутньої події. На постері організатори символічно показали очі людини, які замість вій та зіниць мають зображення тварин і рослин. У коментарі генеральна продюсерка Одеського кінофестивалю пояснила концепцію картинки.

"У центрі постера – історії, які живуть в очах глядача. Комедії, трилери, драми, детективи: усі ці світи поєднує одне – той, хто їх дивиться. Через кінопроєктор вони дарують найрізноманітніші емоції, відчуття, викликають низку запитань, порушують безліч тем", – розповіла Юлія Сінькевич.

Представниця Одеського кінофестивалю також додала, що в час пандемії організатори були змушені внести корективи у заплановану подію. Однак Юлія Сінькевич не приховує: онлайн-формат допоможе багатьом українцям, які досі не були частинкою світської події, долучитись до заходу.

Наразі відомо, що 11-ий Одеський кінофестиваль відбудеться з 25 вересня до 3 жовтня. Традиційної червоної доріжки та спільного перегляду і обговорення фільмів не планується, однак на Потьомкінських сходах пройде традиційний open air кіноперформанс.

Довідка. Одеський міжнародний кінофестиваль - щорічний кінофестиваль, який проводиться в Одесі (Україна) в середині липня. Вперше відбувся 16-24 липня 2010 року. Перші два роки фестиваль позиціонував себе, як фестиваль фільмів з особливим почуттям гумору. Починаючи з 2012 року фестиваль розширив спрямованість і заявив про себе, як фестиваль арт-мейнстриму: кіно високого художнього рівня, розраховане на широку аудиторію. З 2016 конкурсна програма складається з трьох повноцінних розділів: Міжнародна конкурсна програма повнометражних фільмів, Українська національна конкурсна програма і Конкурс європейських документальних фільмів.

Організатори кіноподії поставили перед собою амбітні цілі: перетворити його в один з головних кінофорумів Східної Європи, називаючи Одеський кінофестиваль «східноєвропейськими Каннами».