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Дженніфер Лопес з'явилась у рекламі в шкіряних трусах і топі
Дженніфер Лопес з'явилась у рекламі в шкіряних трусах і топі

Дженніфер Лопес з'явилась у рекламі в шкіряних трусах і топі

Дженніфер Лопес з'явилась у рекламі в шкіряних трусах і топі
22:30 Пт, 17 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Співачка та акторка Дженніфер Лопес не припиняє дивувати своїх прихильників експериментами зі стилем. Днями зірка відзняла рекламу для власної лінії взуття, де постала у провокативному та досить брутальному образі.

Знімок Дженніфер Лопес опублікувала в інстаграмі, де за її життям стежать понад 126 мільйонів людей. Перед прихильниками знаменита американка постала у шкіряних трусах і топі. Образ вона доповнила коротким пуховиком та масивними прикрасами. 

Та головний акцент у знімку був не на сталевому пресі артистки чи її пишних грудях. Перше, що глядачі бачать на знімку – це розкішні стрункі ноги Дженніфер Лопес з ідеальною засмагою. Співачка взула босоніжки на підборах, дизайн яких сама розробила для літньої колекції DSW.

Після успішної кар'єри співачки, акторки та телеведучої Дженніфер Лопес вирішила випробувати себе ще й як дизайнер. Головною її пристрастю є взуття, тому вона залюбки приступила до співпраці з брендом DSW. З професійними дизайнерами зірка створила власну лінію, що має шалену популярність в США. 

А в рекламній кампанії Дженніфер Лопес вирішила повторити успіх своїх колег, які самотужки рекламують власні вироби. Серед них – Ріанна, Емілі Ратажковскі, Кендіс Сванепул, Ешлі Грем, Вікторія Бекхем. Всі зірки активно рекламують власні розробки, чим збільшують продажі, адже тисячі людей хочуть наслідувати їхній стиль. 

 

Відтак Джей Ло вже створила кілька рекламних знімків, кожен з яких відзначився пікантністю. Зірка не приховувала своєї сексуальності та для кожного фото обирала дуже відверте вбрання.

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Лопес.

Автор:

Телеграф
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