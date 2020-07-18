Адвокат розкрив нові деталі у справі Єфремова

Історія про смертельне ДТП за участю Михайла Єфремова наближається до суду. Дата поки не визначена. Ну вже ясно, довго тягнути не стануть. Потерпілі і обвинувачений ознайомилися з матеріалами справи

Не так давно з'явилася інформація, що 56-річний Єфремов хоче змінити захисника. При цьому адвокат Ельман Пашаєв спростовує подібні домисли і зазначає, що з підзахисним останнім часом у нього склалися досить теплі відносини.

Це й не дивно, адже Пашаєв зміг домогтися запобіжного заходу для Єфремова у вигляді домашнього арешту.

Тим часом, п'ята дружина Єфремова - Софія Круглікова стала підробляти, попри те, що раніше актор пропонував їй сидіти вдома з дітьми та не відриватися на сторонні справи.

З цього висловлювання можна зрозуміти, що сім'я артиста приготувалася до найгіршого. Дружина актора усвідомлює, що може залишитися одна. Заощаджень особливих у неї немає, тому розраховувати дружина може виключно на себе та свої сили.

Нагадаємо, увечері 8 червня в центрі Москви Михайло Єфремов влаштував смертельне ДТП. Як стало відомо, артист керував транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння.

Через кілька днів він звернувся до сім'ї загиблого в аварії Сергія Захарова та пообіцяв допомогти їм "всіма засобами", проте вони не прийняли вибачення актора.

Пізніше адвокат Єфремова розкрив причину п'яною їзди актора і запевнив, що артист не буде намагатися уникнути покарання, хоча потім той відмовився визнавати провину в смертельній аварії.