Став відомий переможець другого сезону МастерШеф. Професіонали

У суботу, 18 липня, на телеканалі СТБ відбувся 21-й випуск другого сезону популярного кулінарного шоу МастерШеф. Професіонали.

Глядачі нарешті дізналися, хто визнаний найкращим шеф-кухарем країни. За перемогу в фінальному випуску боролися: Едуард Канарян, Олександр Цвігун, Євген Грібенік, Давид Данієлян та Владислав Ярмаков. Учасникам потрібно було продемонструвати всю свою майстерність.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МастерШеф СТБ (@masterchefstb) 18 Июл 2020 в 10:37 PDT

Під час першого етапу шефи готували страви з інгредієнтів, які використовували на кастингу. Але до свого набору продуктів учасники змогли додати один новий інгредієнт. У фіналі першими шоу покинули Владислав Ярмаков та Давид Данієлян. Після другого випробування визначився переможець — на думку суддів, ним став 35-річний Євген Грібенік. Кулінар також отримав один мільйон гривень.