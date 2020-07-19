Віра Брежнєва похвалилася стильним образом у модному капелюсі та шортах

Брежнєва продемонструвала стрункі ноги під час прогулянки на катері. Співачка обрала капелюшок від українського дизайнера.

38-річна співачка Віра Брежнєва, яка активно працює в Росії, поділилася із шанувальниками на сторінці в Instagram літнім фото. Артистка показала, як відпочила на природі.

Для прогулянки на катері виконавиця обрала стильне вбрання. Брежнєва одягла короткі джинсові шорти та білу вільну сорочку. Свій образ Віра доповнила сонцезахисними окулярами та солом’яним капелюхом, прикрашеним золотистими шпильками та ланцюговим ремінцем від українського бренду Ruslan Baginskiy за 140 доларів (3775 гривень). Співачка похвалилася стрункими ніжками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 19 Июл 2020 в 2:46 PDT

«Вихідний, я тебе заслужила. Вчора друзі подарували мені ідеальний день та нові навички», — підписала кадр зірка.

Цікаво, що капелюшок як у Брежнєвої можна знайти і в гардеробі телеведучої Маші Єфросиніної.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 10 Июл 2020 в 12:01 PDT

Раніше Брежнєва поділилася ексклюзивними фото зі знімального майданчика кліпу Вечериночка, в якому знялася з Монатіком.