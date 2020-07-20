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"Танці з зірками 2020": відома третя учасницю шоу

"Танці з зірками 2020": відома третя учасницю шоу
12:40 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Поступово організатори нового сезону "Танців з зірками" розсекречують зіркових учасників шоу. Третьою зіркою стала Санта Дімопулос – колишня учасниця гурту "ВІА Гра" та знаменита модель.

Естафету вона отримала від Надії Мейхер. Не зволікаючи, Санта Дімопулос записала відеозвернення та повідомила, що вийде на паркет у новому сезоні "Танців з зірками". Відповідний ролик розмістили на офіційній сторінці телепроєкту. 

Перед глядачами Санта Дімопулос постала у ліжку. Зірка кілька разів змінила вбрання, зробивши ролик у стилі популярної соцмережі Tik Tok. А от естафету красуня передала актору Тарасу Цимбалюку, добре відомому українцям за серіалами "Спіймати Кайдаша", "Кріпосна", "Село на мільйон", а також фільмом "Чорний ворон". Чи погодиться він стати учасником нових "Танців з зірками", наразі невідомо.

 
 
 
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Нещодавно Надія Мейхер (@nadyameiher) передала #танціззіркамиchallengе іншій екс-учасниці культового гурту «ВІА Гра» Санті Дімопулос (@santadimopulos) і співачка приймає цей виклик У свою чергу Санта передає естафету українському актору Тарасу Цимбалюку (@taras.tsymbaliuk). Хочеш побачити виконавця головної ролі у фільмі «Чорний ворон» на паркеті #танціззірками?

Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

Наразі організатори розважального проєкту запустили #танціззіркамиchallenge, в якому один за одним глядачі дізнаються імена учасників шоу. Поки вийти на паркет зголосились Олег Винник та Надія Мейхер. Артист вирішив не приховувати, що за головний кубок буде змагатись з хореографом та знаменитою танцівницею Оленою Шоптенко. 

Оцінювати виступи учасників будуть судді. У 2020 році крісла експертів "Танців з зірками" зайняли Влад Яма, Катерина Кухар та Григорій Чапкіс. 

Дімопулос Санта Янісівна - українська співачка, інфлюенсер, колишня солістка російської жіночої поп-групи «Queens», колишня солістка української жіночої поп- групи «ВІА Гра» (грудень 2011 - жовтень 2012 року), випускниця третього сезону українського проекту «Фабрика зірок», колишня солістка української групи «Сьоме небо». Чемпіонка світу з фітнесу (2011).

29 жовтня 2008 року Дімопулос народила сина Даніеля від українського шоумена Андрія Джеджули, з яким перебувала в громадянському шлюбі з 2007 по 2010 роки.

18 вересня 2012 роки вийшла заміж за бізнесмена Володимира Самсоненка. Церемонія пройшла в італійському замку Орсіні-Одескальки. У 2013 році пара розлучилася. Пізніше Дімопулос заявила, що їхнє весілля було фейковий.

Восени 2015 року Дімопулос вийшла заміж за співвласника мережі спортивних клубів Ігоря Кучеренко. 14 вересня 2019 народила дочку Софію.

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Санта Димопулос, Танці з зірками.

Автор:

Телеграф
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