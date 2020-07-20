Кеті Перрі про самопочуття на останніх тижнях вагітності: "У мене все набрякло!"

На останніх тижнях вагітності артистка почала сильно набрякати.

35-річна співачка Кеті Перрі дала інтерв'ю британському радіо KISS FM, розповівши про самопочуття на останніх тижнях вагітності і свою вагу.

Артистка чекає на первістка від нареченого, актора Орландо Блума.

Зірка зізналася, що зараз вона "занадто часто набрякає", а її вага досягла 86 кілограмів.

"Я дуже вдячна за своє тіло, і я шалено поважаю інших жінок, які теж проходять через це. Будучи вагітною, у вас змінюється світогляд. Але є і мінуси: у мене все набрякло! Ноги, руки", – скаржиться Перрі.

Зірка не тільки поділилася подробицями свого цікавого положення, але і продемонструвала животик. Також Кеті розповіла, як їй вдається працювати в період карантину.

"Не дивлячись на важкі часи – пандемію коронавірусу і поширення руху Black Lives Matter у США, я дуже активна. Випускаю пісні і дуже старанно працюю. Я щаслива, що для роботи не потрібно нікуди їздити, це дуже виснажує", – сказала вона.

У лютому 2016 року Перрі познайомилася з британським актором Орландо Блумом на 73-ій церемонії «Золотий глобус». З тих пір в пресі з'явилися повідомлення, що пари серйозні відносини, хоча ні співачка, ні актор цього не підтвердили особисто. В кінці лютого 2017 року Перрі зробила офіційну заяву, що вона і Блум розлучилися після майже року відносин. Причиною розриву стало те, що напередодні церемонії нагородження «Оскара» актор захопився іншою дівчиною. Незважаючи на цю обставину, пара продовжує досить часто з'являтися разом на публіці.

У 2019 Кеті знову заявила, що вони з Орландо зустрічаються і живуть разом. 14 лютого 2019 року стало відомо, що Кеті заручилася з Орландо. 5 березня 2020 року стало відомо, що пара чекає появи свого первістка влітку; новина про вагітність Перрі стала відома після того, як вона з'явилася вагітної в своєму новому відеокліпі «Never Worn White». 3 квітня 2020 року стало відомо, що у них буде дочка.