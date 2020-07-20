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Зірка "Атака Титанів" Харума Міура помер у 30 років

Зірка "Атака Титанів" Харума Міура помер у 30 років
14:17 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Перспективний японський актор Харума Міура помер у своїй елітній квартирі в Токіо. На час смерті зірці фільмів "Атака титанів" було всього 30 років.

За даними Deadline, тіло актора виявив його менеджер. Він прийшов до квартири Харума Міура 18 липня 2020 року після того, як той припинив відповідати на дзвінки та не з'явився на зйомках. 

За даними поліції, актор повісився у своїй шафі. Наразі правоохоронці кваліфікують смерть як самогубство, однак продовжують проводити слідчі дії на місці трагедії. У квартирі Харума Міура була виявлена передсмертна записка. Що змусило молодого актора покінчити з життям, наразі не розголошується. 

Японський актор Харума Міура починав свою кар'єру ще в школі. У 1997 році він зіграв у першій своїй стрічці "Ніл", після чого продовжував виборювати ролі на кастингах.  

У 30 років він був одним із найвідоміших холостяків Японії та впізнаваним актором. Харума Міура добре відомий любителям дорам, серед яких: 

  • "Заклинання" (1999)

  • "Тисяча років кохання" (2001)

  • "Лови хвилю" (2006)

  • "Токійський парк" (2011)

  • "П'ять хвилин до завтра" (2014)

  • "Атака титанів" (2015)

  • "Гінтама" (2018)

  • "Маленькі ночі, маленька любов" (2019)

  • "Хоробрий" (2021)

Окрім акторської кар'єри, Харума Міура був ще й співаком. Його новий трек Night Diver, як і стрічка "Хоробрий", вийде посмертно. Прем'єра пісні відбудеться, як і планував артист – 26 серпня 2020 року. 

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Харума Миура.

Автор:

Телеграф
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