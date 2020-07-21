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Вівторок, 21.07.2020
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Дівчина Роналду похвалилася пишними сідницями

Дівчина Роналду похвалилася пишними сідницями
12:53 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Джорджина Родрігес перебуває в прекрасній формі

Джорджина Родрігес, дівчина 35-річного форварда «Ювентуса» Кріштіану Роналду, продовжує вести активне життя в Instagram.

На цей раз Джорджина опублікувала фото в червоній сукні, яка підкреслює форму її сідниць.

 
 
 
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@prettylittlething

Допис, поширений Georgina Rodríguez (@georginagio)

Перший син, Кріштіану-молодший, народився 17 червня 2010 року від невідомої матері. Роналду заявив, що є єдиним опікуном дитини і за угодою з матір'ю новонародженої публічно не розкриє її ім'я.

З 2010 по 2015 рік перебував у відносинах з російською супермоделлю Іриною Шейк.

У червні 2017 року з'явилися близнюки від сурогатної матері, дітей назвали Єва і Матео.

В даний час знаходиться в стосунках з іспанською моделлю Джорджиной Родрігес, від якої 12 листопада 2017 року в нього з'явилася дочка Алана Мартіна

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Все по темі:

Роналду, Джорджина Родригес.

Автор:

Телеграф
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