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Лідер "Ляпіса" Сергій Міхалок став батьком в четвертий раз

Лідер "Ляпіса" Сергій Міхалок став батьком в четвертий раз
17:15 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
48-річний лідер рок-гуртів "Ляпіс 98" і Brutto Сергій Міхалок та його 43-річна дружина Світлана Зеленкова в четвертий раз стали батьками. Радісною новиною білоруська актриса, яка з 2015 року живе в Києві, поділилася в Instagram.

"Я стала мамою чотирьох! 18.07.2020 в 12-12 прийшла Нова людина в цей світ - МИРОН! Мирон Сергійович Міхалок, вага: 3380 зріст: 53. Прийшов легко! Тому що Мир він! - написала Світлана. - Я і діючі особи досі в шоці, але все було дуже цікаво і дивно! Я б навіть сказала, приголомшливо! Світ він такий: дивовижний, вражаючий, приголомшливий!"

Новонароджений хлопчик - третя спільна дитина Міхалка і Зеленкової, які одружилися в Одесі в 2015 році після 7 років стосунків. Пара також виховує 7-річного сина Макара і однорічного Федора. Від попередніх шлюбів у музиканта є 25-річний син Павло, а у Світлани - 20-річна дочка Ксенія.

Сергій Міхалок - радянський і білоруський співак, поет і автор пісень, лідер панк-рок-групи Brutto. Один із засновників і лідер білоруської панк-рок-гурту «Ляпис Трубецкой» (1989-2014).

Проживає в Києві.

Перша дружина - Алеся Берулава, солістка рок-групи «Мантана» (1999-2003) і синтіпоп-групи «Merry Poppins» (2004-2008).

Син Павло (нар. 6.05.1995).

У 2015 році після семи років спільного життя таємно одружилися в Одесі Сергій і актриса Світлана Зеленковська. У пари троє спільних дітей:

Син Макар (нар. 13.11.2013).

Син Федір (нар. 15 лютого 2019)

Син Мирон (нар. 18 липня 2020).

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Все по темі:

Brutto, Ляпис-98, Сергій Міхалок, Світлана Зеленкова.

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Телеграф
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