Лідер "Ляпіса" Сергій Міхалок став батьком в четвертий раз

"Я стала мамою чотирьох! 18.07.2020 в 12-12 прийшла Нова людина в цей світ - МИРОН! Мирон Сергійович Міхалок, вага: 3380 зріст: 53. Прийшов легко! Тому що Мир він! - написала Світлана. - Я і діючі особи досі в шоці, але все було дуже цікаво і дивно! Я б навіть сказала, приголомшливо! Світ він такий: дивовижний, вражаючий, приголомшливий!"
Переглянути цей допис в Instagram
С Днём Отца, @sergey.mikhalok ! С Твоим самым профессиональным Праздником! Никакое затмение не перекроет Твой солнечный свет Отца!
Новонароджений хлопчик - третя спільна дитина Міхалка і Зеленкової, які одружилися в Одесі в 2015 році після 7 років стосунків. Пара також виховує 7-річного сина Макара і однорічного Федора. Від попередніх шлюбів у музиканта є 25-річний син Павло, а у Світлани - 20-річна дочка Ксенія.
Сергій Міхалок - радянський і білоруський співак, поет і автор пісень, лідер панк-рок-групи Brutto. Один із засновників і лідер білоруської панк-рок-гурту «Ляпис Трубецкой» (1989-2014).
Проживає в Києві.
Перша дружина - Алеся Берулава, солістка рок-групи «Мантана» (1999-2003) і синтіпоп-групи «Merry Poppins» (2004-2008).
Син Павло (нар. 6.05.1995).
У 2015 році після семи років спільного життя таємно одружилися в Одесі Сергій і актриса Світлана Зеленковська. У пари троє спільних дітей:
Син Макар (нар. 13.11.2013).
Син Федір (нар. 15 лютого 2019)
Син Мирон (нар. 18 липня 2020).