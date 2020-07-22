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Повний список учасників шоу "Танці з зірками 2020"

Повний список учасників шоу "Танці з зірками 2020"
14:30 Ср, 22 Липень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter
Вже цієї осені на телеканалі "1+1" стартує четвертий сезон популярного танцювального проєкту "Танці з зірками". Хто ж з українських селебретіс побореться за звання найкращого танцівника чи танцівниці України читайте далі.

Улюблене танцювальне шоу українців розпочнеться вже цієї осені. Відомо, що суддівське крісло зайняла артистка балету Катерина Кухар, хореограф Влад Яма та легенда української хореографії Григорій Чапкіс.

Організатори поки що не повідомляють, як саме будуть проходити ефіри, втім, ймовірно, у зв’язку з пандемією коронавірусу вони відбудутьсяв дещо незвичному форматі. Під час прямих ефірів задля безпеки відмовляться від глядачів у залі. Очевидно, що судді будуть дотримуватися соціальної дистанції, а учасники виступатимуть в захисних масках.

Учасники шоу "Танці з зірками"

Олег Винник

Першим учасником розважального шоу "Танці з зірками" став популярний співак Олег Винник. За традицією, знаменитості беруть участь у #танціззіркамиchallenge та передають естафету один одному. Таким чином розсекречують всіх 14 учасників проєкту.

"Найкрасивіше і найскладніше для мене – це танець. Легкої краси не буває. Краса вимагає багато праці. Тільки через подолання труднощів людина досягає нових вершин. І проєкт "Танці з зірками" – прекрасна платформа для цього", – зазначив співак.

Олег Винник став першим учасником шоу Танці з зірками

Олег Винник – справжня українська зірка та підкорювач жіночих сердець. У 20 років першим місцем роботи обдарованого хлопця стала Черкаська філармонія. В рамкахкультурного обміну він потрапляє в Німеччину, де успішно займається вокалом та виконує партії в опері TOSCA і в опереті PAGANINI в Люнебурзькому театрі. Німеччина стає для Олега Винника стартом його творчої кар'єри.

У 2011 році співак повернувся в Україну та розпочав свою сольну кар’єру. Постійні концерти вже за 3 роки роблять Олега Винника справжньою зіркою, а пісня "Вовчиця"справляє на українців неабияке враження та досі вважається однією з найпопулярніших пісень співака.

Надія Мейхер

Другою учасницею танцювального проєкту стала співачка Надія Мейхер. Зірка має всі шанси довести суддям та глядачам, що танцювати вона вміє, адже в студентські роки активно займалася танцями та дотепер підтримує форму, відвідуючи тренування для балерин. Артистка записала відеозвернення, в якому продекламувала вірш про танці, поставши у розкішних і пікантних образах.

Надія Мейхер стала другою учасницею шоу Танці з зірками

Надія Мейхер – одна з найяскравіших солісток колективу першого складу гурту "ВІА Гра".2000 рік став для неї доленосним, адже з гастролями в Хмельницький приїхав Валерій Меладзе. Там вона дізналася, що його брат Костянтин Меладзе набирає артистів для нового гурту. Дівчина успішно пройшла проби в Києві та була затверджена до складу нового гурту, втім їй довелося на проханняпродюсера схуднути. Колегою Надії Мейхер в першому складі стала Альона Вінницька. Після першого кліпу "Попытка №5"група стала шалено популярною.

У 2006 році Надія Мейхерзнову покинула гурт – напіку популярності вонапочала працювати на українському телеканалі "СТБ"в якості провідної щотижневої програми "Неймовірні історії кохання". У 2009 році акторка вчергове стає учасницею гурту, а вжеу 2011 році назавжди покидає колектив. Наразі артистка виховує двох дітей та приділяє увагу сольній кар’єрі та власному бренду одягу Meiher by Meiher.

Санта Дімопулос

Третьою учасницею, яка вийде на танцювальний паркет проєкту "Танці з зірками"стала Санта Дімопулос. Перед глядачами Санта Дімопулос постала у ліжку. Зірка кілька разів змінила вбрання, зробивши ролик у стилі популярної соцмережі Tik Tok. Санта Дімопулос – українська модель, чемпіонка світу з фітнесу, "Міс Україна Всесвіт-2006", співачка, учасниця українського проєкту "Фабрика зірок-3", екссолістка групи "ВІА Гра".

Третьою учасницею стала співачка та модель Санта Дімопулос

Санта ще з дитячих років ходила в хореографічну школу, тож складе конкуренцію Надії Мейхер. Окрім пластичності дівчина також володіла непоганими вокальними даними, тож взяла участь в реаліті-шоу для молодих виконавців "Фабрика зірок", втім покинула його задовго до фіналу. У 2011 році дівчина потрапила у популярний гурт "ВІАгра"замінивши Надію Мейхер. Через рік вона покинула гурт взявши участь лише в одній композиції "Алло, мам".

Дімопулос присвятила час своїй сольній кар’єрі та навіть записала декілька відеокліпів. Набагато більше уваги приковувала Санта своїм особистим життям. У 2015 році Санта Дімопулос пішла під вінець зіспіввласником мережі спортивних клубів Ігорем Кучеренком. Саме він є батьком її другої дитини, яку Дімопулос народила у вересні 2019 року.

Тарас Цимбалюк

Український актор Тарас Цимбалюк став четвертим учасником розважального танцювального проекту "Танці з зірками". Найбільшу популярність він здобув завдяки головному герою у фільмі "Чорний ворон",а хвиля ще більшої популярності настала після зйомок у серіалі "Спіймати Кайдаша",в якомувін зіграв Карпа.

Тарас Цимбалюк став четвертим учасником шоу Танці з зірками

Цимбалюк здобув освіту в Києві та став дипломованим актором театру та кіно. На Міжнародному театральному фестивалі талановитий артист отримав нагороду за найкращу чоловічу роль у виставі "Біда від ніжного серця". Його фільмографія налічує понад 20 зйомок у фільмах та серіалах.

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Дар’я Петрожицька

Дар’я Петрожицька – українська акторка театру та кіно. Здобула популярність завдяки ролі Лізи у серіалі "Папік". Дівчина також є фіналісткою вокального шоу "Голос країни".

Дар'я Петрожицька стала п'ятою учасницею шоу

На популярному шоу 29-річна дівчина виконала пісню "Голубка" гурту Vivienne Mort та вразила усіх глядачів. До неї повернулася Тіна Кароль. Шанувальники серіалу "Папік"навіть не підозрювали, що за роллю безтурботної та милої героїні Лізи – мисливиці на багатих чоловіків, ховається талановита виконавиця. Згодом її у свою команду забрав Дан Балан.

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Все по темі:

Олег Винник, Танці з зірками, Надія Мейхер.

Автор:

Телеграф
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