Співачка Демі Ловато оголисила про заручини з Максом Еріхом

Демі Ловато виходить заміж! Артистка відповіла згодою на пропозицію актора Макса Еріха та невдовзі розпочне підготовку до весілля.

Романтичними знімками пара поділилась в інстаграмі. За словами Демі Ловато, коханий освідчився їй 22 липня. Для цього Макс Еріх запросив дівчину на прогулянку пляжем Малібу і просто на фоні океану запропонував співачці вийти за нього заміж. Демі Ловато прийняла перстень, тому невдовзі пара піде до вівтаря.

"Коли я була маленькою дівчиною, батько завжди називав мене своїм "маленьким партнером". Це могло б прозвучати дивно, якби не його акцент ковбоя. Для мене це мало особливе значення. І сьогодні це слово знову має сенс, але сьогодні я офіційно збираюся бути партнером іншого чоловіка", – написала Демі Ловато.

На заручини артистка одягнула білу мінісукню. Пара влаштувала романтичну фотосесію, результати якої вже підкорили мережу.

Відомо, що на заручини Макс Еріх замовив особливий перстень з великим діамантом. Ювелірний виріб для Демі Ловато розробив Пітер Марко.

Сама артистка не приховує свого щастя. У мережі Демі Ловато зізналась, що закохалась в актора Макса Еріха з першого погляду.

"Я знала, що кохаю тебе в той момент, коли вперше зустріла. Це було те, що я не можу описати нікому, хто цього не пережив... Я ніколи у своєму житті не почувалась так безумовно коханою. Ти ніколи не тиснеш на мене і змушуєш мене бути найкращою версією себе. Це велика честь бути твоєю дружиною. Я кохаю тебе більше, ніж можу зараз описати", – написала вона.

Пара познайомилась незадовго до карантину. Саме під час першої хвилі поширення COVID-19 Демі Ловато і Макс Еріх вирішили жити разом. За 4 місяці папараці неодноразово робили романтичні фото зірок під час прогулянки, які не приховували своїх почуттів. Однак артисти вирішили не коментувати цей роман у пресі, тому тільки слова інсайдерів підтверджували, що зірки будують стосунки.

В останні дні березня 2020 року Демі Ловато випадково розсекретила стосунки. Вона постала в онлайн-трансляції Макса Еріха, чим спровокувала усмішку у свого бойфренда.