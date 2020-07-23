Співачка Демі Ловато оголисила про заручини з Максом Еріхом

Романтичними знімками пара поділилась в інстаграмі. За словами Демі Ловато, коханий освідчився їй 22 липня. Для цього Макс Еріх запросив дівчину на прогулянку пляжем Малібу і просто на фоні океану запропонував співачці вийти за нього заміж. Демі Ловато прийняла перстень, тому невдовзі пара піде до вівтаря.
"Коли я була маленькою дівчиною, батько завжди називав мене своїм "маленьким партнером". Це могло б прозвучати дивно, якби не його акцент ковбоя. Для мене це мало особливе значення. І сьогодні це слово знову має сенс, але сьогодні я офіційно збираюся бути партнером іншого чоловіка", – написала Демі Ловато.
На заручини артистка одягнула білу мінісукню. Пара влаштувала романтичну фотосесію, результати якої вже підкорили мережу.
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When I was a little girl, my birth dad always called me his “little partner” - something that might’ve sounded strange without his southern cowboy like accent. To me it made perfect sense. And today that word makes perfect sense again but today I’m officially going to be someone else’s partner. @maxehrich - I knew I loved you the moment I met you. It was something I can’t describe to anyone who hasn’t experienced it firsthand but luckily you did too.. I’ve never felt so unconditionally loved by someone in my life (other than my parents) flaws and all. You never pressure me to be anything other than myself. And you make me want to be the best version of myself. I’m honored to accept your hand in marriage. I love you more than a caption could express but I’m ecstatic to start a family and life with you. I love you forever my baby. My partner. Here’s to our future!!!! Ps. THANK YOU @angelokritikos FOR HIDING BEHIND ROCKS AND CAPTURING THE ENTIRE THING!!! I love you boo!!!
Відомо, що на заручини Макс Еріх замовив особливий перстень з великим діамантом. Ювелірний виріб для Демі Ловато розробив Пітер Марко.
Сама артистка не приховує свого щастя. У мережі Демі Ловато зізналась, що закохалась в актора Макса Еріха з першого погляду.
"Я знала, що кохаю тебе в той момент, коли вперше зустріла. Це було те, що я не можу описати нікому, хто цього не пережив... Я ніколи у своєму житті не почувалась так безумовно коханою. Ти ніколи не тиснеш на мене і змушуєш мене бути найкращою версією себе. Це велика честь бути твоєю дружиною. Я кохаю тебе більше, ніж можу зараз описати", – написала вона.
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Ahhhh You are every love song, every film, every lyric, every poem, everything I could ever dream of and then some in a partner in life. Words cannot express how infinitely in love with you I am forever and always and then some. I cannot spend another second of my time here on Earth without the miracle of having you as my wife. here’s to forever baby ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh jeuejfjqjweuvu I’m so excited you are the most beautiful inside and out in the entire world & I couldn’t be more grateful God brought us together I LOVE YOU SO MUCH @ddlovato AND WILL FOREVER CHERISH YOUR PURE, BEAUTIFUL, INFINITE SOUL
Пара познайомилась незадовго до карантину. Саме під час першої хвилі поширення COVID-19 Демі Ловато і Макс Еріх вирішили жити разом. За 4 місяці папараці неодноразово робили романтичні фото зірок під час прогулянки, які не приховували своїх почуттів. Однак артисти вирішили не коментувати цей роман у пресі, тому тільки слова інсайдерів підтверджували, що зірки будують стосунки.
В останні дні березня 2020 року Демі Ловато випадково розсекретила стосунки. Вона постала в онлайн-трансляції Макса Еріха, чим спровокувала усмішку у свого бойфренда.