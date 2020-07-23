Скачать
Субота, 25.07.2020
МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 1106 нових випадків коронавірусної хвороби
МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 1106 нових випадків коронавірусної хвороби
Багатотисячний мітинг за відставку Путіна пройшов по РФ
Багатотисячний мітинг за відставку Путіна пройшов по РФ
Мбаппе отримав серйозну травму у фінальному матчі Кубка Франції
Мбаппе отримав серйозну травму у фінальному матчі Кубка Франції
Друг Бреда Пітта вбив дружину та наклав на себе руки
Друг Бреда Пітта вбив дружину та наклав на себе руки

Акторка Ребел Вілсон схудла на 20 кілограмів: вражаючі фото

Акторка Ребел Вілсон схудла на 20 кілограмів: вражаючі фото
14:50 Чт, 23 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Знаменита голлівудська акторка Ребел Вілсон, відома завдяки десяткам успішних комедій, схудла. Зірка показала у мережі результати своєї боротьби із зайвими кілограмами та приголомшила прихильників.

Нові фото Ребел Вілсон опублікувала на інстаграм-сторінці. На відміну від співачки Адель, яка також приголомшила різким схудненням, акторка вирішила демонструвати всі зміни свого тіла в мережі. Таким чином Ребел Вілсон може надихнути прихильників повторити її успіх у боротьбі із зайвою вагою. 

Секретом акторки стали фізичні вправи, які вона виконує під наглядом особистого тренера. Ледь не щодня Ребел Вілсон виходить на пробіжку, роблячи ефектні фото на фоні неймовірних краєвидів у Каліфорнії.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

#PalmBeach #Hayden #Pooches4Lyfe ps my athleisure is @gymshark

Допис, поширений Rebel Wilson (@rebelwilson)

Окрім цього, зірка комедій стежить за своїм харчуванням, що теж допомагає їй втрачати вагу. Наразі Ребел Вілсон зізналась, що позбулась 20 кілограмів. Разючу різницю можна побачити, порівнявши кадри з фільму "Ну невже не романтично?" 2019 року та теперішні фото. Та на цьому акторка не буде зупинятись: до кінця року вона хоче скинути 73 кілограми зайвої ваги та стати стрункою.

Чи повпливає схуднення на акторську кар'єру Ребел Вілсон, поки прогнозувати складно. Зірка прославилась завдяки своїм пишним формам.

Довідка. Ребел Вілсон - австралійська актриса, стендап-комедіантка, сценарист і продюсер. Почала свою кар'єру з участі в австралійських комедійних шоу, потім дебютувала в США з роллю у фільмі 2011 року «Подружки нареченої», після чого з'явилася в картинах «Весільний розгром» (2012), «Чого чекати, коли чекаєш дитину» (2012) і «Удар блискавки» (2012). Її справжній прорив стався в 2012 році після ролей у комедіях «Ідеальний голос» і «Холостячки», після чого Вілсон очолила список журналу Forbes з тридцяти найбільш перспективних в Голлівуді персон молодші тридцяти.

Вілсон жила з відкритим геєм Меттом Лукасом в Лос-Анджелесі в 2012-2015 роках. У Ребел є дві сестри, Ліберті та Анаркі, і брат Райот.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Ребел Вілсон.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 25 липня 2020 - яке свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети
02 Мінсоцполітика поділилися планами підвищення пенсій у 2021 році
03 Азербайджанці і вірмени побилися в Москві, є поранений
04 Мбаппе отримав серйозну травму у фінальному матчі Кубка Франції
05 ПСЖ виграв Кубок Франції
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
ДТП під Києвом: зіткнулися фура, легковик і маршрутка
ДТП під Києвом: зіткнулися фура, легковик і маршрутка
В Іспанії зафіксували найбільше випадків коронавірусу із початку послаблення карантину
В Іспанії зафіксували найбільше випадків коронавірусу із початку послаблення карантину
Сьогодні стартує додаткова сесія ЗНО
Сьогодні стартує додаткова сесія ЗНО
25 липня 2020 - яке свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети
25 липня 2020 - яке свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся