Акторка Ребел Вілсон схудла на 20 кілограмів: вражаючі фото

Знаменита голлівудська акторка Ребел Вілсон, відома завдяки десяткам успішних комедій, схудла. Зірка показала у мережі результати своєї боротьби із зайвими кілограмами та приголомшила прихильників.

Нові фото Ребел Вілсон опублікувала на інстаграм-сторінці. На відміну від співачки Адель, яка також приголомшила різким схудненням, акторка вирішила демонструвати всі зміни свого тіла в мережі. Таким чином Ребел Вілсон може надихнути прихильників повторити її успіх у боротьбі із зайвою вагою.

Секретом акторки стали фізичні вправи, які вона виконує під наглядом особистого тренера. Ледь не щодня Ребел Вілсон виходить на пробіжку, роблячи ефектні фото на фоні неймовірних краєвидів у Каліфорнії.

Окрім цього, зірка комедій стежить за своїм харчуванням, що теж допомагає їй втрачати вагу. Наразі Ребел Вілсон зізналась, що позбулась 20 кілограмів. Разючу різницю можна побачити, порівнявши кадри з фільму "Ну невже не романтично?" 2019 року та теперішні фото. Та на цьому акторка не буде зупинятись: до кінця року вона хоче скинути 73 кілограми зайвої ваги та стати стрункою.

Чи повпливає схуднення на акторську кар'єру Ребел Вілсон, поки прогнозувати складно. Зірка прославилась завдяки своїм пишним формам.

Довідка. Ребел Вілсон - австралійська актриса, стендап-комедіантка, сценарист і продюсер. Почала свою кар'єру з участі в австралійських комедійних шоу, потім дебютувала в США з роллю у фільмі 2011 року «Подружки нареченої», після чого з'явилася в картинах «Весільний розгром» (2012), «Чого чекати, коли чекаєш дитину» (2012) і «Удар блискавки» (2012). Її справжній прорив стався в 2012 році після ролей у комедіях «Ідеальний голос» і «Холостячки», після чого Вілсон очолила список журналу Forbes з тридцяти найбільш перспективних в Голлівуді персон молодші тридцяти.

Вілсон жила з відкритим геєм Меттом Лукасом в Лос-Анджелесі в 2012-2015 роках. У Ребел є дві сестри, Ліберті та Анаркі, і брат Райот.