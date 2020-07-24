Настя Каменських знову поділилась гарячим фото в купальнику

Українська співачка Настя Каменських порадувала фанів новим ранковим знімком.

33-річна знаменитість опублікувала в Instagram фото, на якому позує біля басейну в стильному купальнику зі зміїним принтом.

У підписі до сексуального кадру Каменських запропонувала фоловерам розповісти про себе:

"Хочу дізнатися про вас трошки більше. А розкажіть, яка саме ти з моїх пісень? Пиши в коментарях цифру або хештег (а може і кілька) з назвою пісні. А я рандомно полайкаю фотки деяких", - написала співачка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 23 Июл 2020 в 10:18 PDT

Відзначимо, напередодні Каменських опублікувала ранкове фото в басейні, на якому була зображена в бікіні з помаранчевими плавками і білим топом з принтом з зображеннями маленьких кактусів.