Скачать
Субота, 25.07.2020
МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 1106 нових випадків коронавірусної хвороби
МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 1106 нових випадків коронавірусної хвороби
Багатотисячний мітинг за відставку Путіна пройшов по РФ
Багатотисячний мітинг за відставку Путіна пройшов по РФ
Мбаппе отримав серйозну травму у фінальному матчі Кубка Франції
Мбаппе отримав серйозну травму у фінальному матчі Кубка Франції
Друг Бреда Пітта вбив дружину та наклав на себе руки
Друг Бреда Пітта вбив дружину та наклав на себе руки

MARUV завела мережу гарячим фото

MARUV завела мережу гарячим фото
20:35 Пт, 24 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Шанувальники співачки назвали її королевою і красунею.

Українська співачка MARUV порадувала шанувальників новою серією пікантних знімків.

Фото співачка опублікувала у своєму Instagram.

«Ти застрелив мене одного разу, дитинко, я застрелила тебе», – написала вона у підписі до фото.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

You shot me once baby I shot you back Photo by @olehphoenix Retouch by @lengeletka Style by @yana_chaplygina Make up by @alisha_zablockaya shoes @ysl #maruv #ysl #yvessaintlaurent

Публикация от MARUV (@maruvofficial)

Підписникам співачки знімки сподобалися.

«Королева», «Красуня», «Ваш стиль як особливий вид мистецтва», «Богиня», «Секс-богиня», – зазначили вони у своїх коментарях.

MARUV (справжнє ім'я Анна Корсун) - українська співачка, композитор, поетеса і продюсер. Живе в Києві. Музичні напрямки: поп, електронна музика.

На початку березня 2020 року співачка представила своє альтер-его Shlakoblochina, випустивши сингл «Нова сила кицьки».

10 квітня був випущений міні-альбом Fatality.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

MARUV.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 25 липня 2020 - яке свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети
02 Мінсоцполітика поділилися планами підвищення пенсій у 2021 році
03 Азербайджанці і вірмени побилися в Москві, є поранений
04 Мбаппе отримав серйозну травму у фінальному матчі Кубка Франції
05 ПСЖ виграв Кубок Франції
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
ДТП під Києвом: зіткнулися фура, легковик і маршрутка
ДТП під Києвом: зіткнулися фура, легковик і маршрутка
В Іспанії зафіксували найбільше випадків коронавірусу із початку послаблення карантину
В Іспанії зафіксували найбільше випадків коронавірусу із початку послаблення карантину
Сьогодні стартує додаткова сесія ЗНО
Сьогодні стартує додаткова сесія ЗНО
25 липня 2020 - яке свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети
25 липня 2020 - яке свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся