MARUV завела мережу гарячим фото

Шанувальники співачки назвали її королевою і красунею.

Українська співачка MARUV порадувала шанувальників новою серією пікантних знімків.

Фото співачка опублікувала у своєму Instagram.

«Ти застрелив мене одного разу, дитинко, я застрелила тебе», – написала вона у підписі до фото.

Підписникам співачки знімки сподобалися.

«Королева», «Красуня», «Ваш стиль як особливий вид мистецтва», «Богиня», «Секс-богиня», – зазначили вони у своїх коментарях.

MARUV (справжнє ім'я Анна Корсун) - українська співачка, композитор, поетеса і продюсер. Живе в Києві. Музичні напрямки: поп, електронна музика.

На початку березня 2020 року співачка представила своє альтер-его Shlakoblochina, випустивши сингл «Нова сила кицьки».

10 квітня був випущений міні-альбом Fatality.