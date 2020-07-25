З’явилися нові деталі відносин Кейт Міддлтон та Меган Маркл

За словами королівського фотографа Тома Куїнна, герцогині спершу намагалися налагодити стосунки, оскільки на дівчат сильно тиснуло суспільство. Але Меган Маркл відчувала себе ущемленою, коли вони були змушені з Гаррі жити в невеликій резиденції герцогів Кембриджських.

У Мережі з’явилися фрагменти з книги Finding Freedom (В пошуках свободи), авторів Керолін Дюран та Омід Скобі. У королівській біографії в подробицях розповідається про життя 38-річної Меган Маркл та 35-річного принца Гаррі.

Як повідомляє The Mirror, особливий момент присвячений взаєминам герцогів Сассекських та герцогів Кембриджських.

«Відносини між Меган Маркл, принцом Гаррі, Кейт Міддлтон та принцом Вільямом настільки сильно загострилися, що вони майже не розмовляли, коли з’явилися на службі у Вестмінстерському абатстві в березні цього року. Кетрін цілеспрямовано знехтувала Маркл. Вона намагалася встановити зоровий контакт з Кейт, але герцогиня вдавала ніби її не бачить », — йдеться в публікації.

Меган та Гаррі також були розчаровані тим, що їх бажання та інтереси не були сприйняті всерйоз, в той час як Вільям та Кейт отримали пріоритет у створенні власних благодійних проєктів. «У палаці працювало тільки кілька людей, яким вони могли довіряти, — пишуть автори. — Персонал Букінгемського палацу просто не любить Меган. Гаррі довгий час не міг домогтися зустрічі зі своєю бабусею».

Персональну аудієнцію у королеви Гаррі отримав 29 січня, коли рішення покинути Великобританію вже було прийнято.

Нагадаємо, 4 серпня, Меган Маркл виповниться 39 років. Вже ходять чутки про те, як дружина принца Гаррі планує відзначити свій перший день народження після повернення на батьківщину.