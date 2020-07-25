З’явилися нові деталі відносин Кейт Міддлтон та Меган Маркл

У Мережі з’явилися фрагменти з книги Finding Freedom (В пошуках свободи), авторів Керолін Дюран та Омід Скобі. У королівській біографії в подробицях розповідається про життя 38-річної Меган Маркл та 35-річного принца Гаррі.
Як повідомляє The Mirror, особливий момент присвячений взаєминам герцогів Сассекських та герцогів Кембриджських.
«Відносини між Меган Маркл, принцом Гаррі, Кейт Міддлтон та принцом Вільямом настільки сильно загострилися, що вони майже не розмовляли, коли з’явилися на службі у Вестмінстерському абатстві в березні цього року. Кетрін цілеспрямовано знехтувала Маркл. Вона намагалася встановити зоровий контакт з Кейт, але герцогиня вдавала ніби її не бачить », — йдеться в публікації.
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This afternoon, The Duke and Duchess of Sussex attended the annual Commonwealth Service at Westminster Abbey on Commonwealth Day, alongside Her Majesty The Queen and Members of The Royal Family. The Commonwealth is a global network of 54 countries, working in collaboration towards shared economic, environmental, social and democratic goals, and the Service today seeks to highlight the vast community which spans every geographical region, religion and culture, embracing diversity amongst its population of 2.4 billion people, of which 60 percent are under 30 years old. As President and Vice-President of the @Queens_Commonwealth_Trust, The Duke and Duchess of Sussex have been passionate advocates of the Commonwealth having spent many years working closely with the next generation of Commonwealth leaders. The theme of the Commonwealth for 2020 is ‘Delivering A Common Future: Connecting, Innovating, Transforming', placing emphasis on youth, the environment, trade, governance, and ICT (Information and Communications Technology) and innovation. From working to protect the earth's natural resources and preserving the planet for generations to come, to championing fair trade and empowering the youth of today to transform the communities of tomorrow, the Service celebrates the Commonwealth's continued commitment to delivering a peaceful, prosperous and more sustainable future for all. Photo PA
Меган та Гаррі також були розчаровані тим, що їх бажання та інтереси не були сприйняті всерйоз, в той час як Вільям та Кейт отримали пріоритет у створенні власних благодійних проєктів. «У палаці працювало тільки кілька людей, яким вони могли довіряти, — пишуть автори. — Персонал Букінгемського палацу просто не любить Меган. Гаррі довгий час не міг домогтися зустрічі зі своєю бабусею».
Персональну аудієнцію у королеви Гаррі отримав 29 січня, коли рішення покинути Великобританію вже було прийнято.
Нагадаємо, 4 серпня, Меган Маркл виповниться 39 років. Вже ходять чутки про те, як дружина принца Гаррі планує відзначити свій перший день народження після повернення на батьківщину.