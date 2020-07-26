Анна Седокова похвалилася пишними сідницями у купальнику

37-річна зірка насолоджується літніми канікулами в США. Седокова також готується до весілля з молодим бойфрендом.

Українська співачка Анна Седокова, яка днями оголосила про заручини зі своїм молодим бойфрендом, латвійським баскетболістом Янісом Тімма, порадувала шанувальників на сторінці в Instagram пікантним фото. 37-річна зірка насолоджується літніми канікулами в США.

Артистка продемонструвала спокусливі форми у злитому купальнику нюдового кольору. Як зізналася Анна, відвертий знімок був зроблений її 28-річним нареченим «Якщо ваш майбутній чоловік не робить вам такі фотографії, щось не кличте мене на це весілля», — підписала кадр зірка. Седокова похвалилася пишними сідницями на тлі пальм та океану.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 25 Июл 2020 в 11:16 PDT

Нагадаємо, у Седокової троє дітей. Старшу доньку Аліну вона народила від білоруського футболіста, капітана київського Динамо, Валентина Белькевича, другу дочку Моніку — від бізнесмена Максима Чернявського, а молодшу дитину, сина Гектора вона народила від бізнесмена Артема Комарова, з яким розлучилася відразу після пологів.