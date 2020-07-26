Скачать
Неділя, 26.07.2020
Зеленський: Україна буде серед перших країн, які зможуть купити вакцину проти COVID-19
Зеленський: Україна буде серед перших країн, які зможуть купити вакцину проти COVID-19
Українських військових відрядили на Донбас, щоб додатково контролювати припинення вогню
Українських військових відрядили на Донбас, щоб додатково контролювати припинення вогню
Еміратський Аль Шабаб цікавиться хавбеком Роми Перотті
Еміратський Аль Шабаб цікавиться хавбеком Роми Перотті
Друг Бреда Пітта вбив дружину та наклав на себе руки
Друг Бреда Пітта вбив дружину та наклав на себе руки

Анна Седокова похвалилася пишними сідницями у купальнику

Анна Седокова похвалилася пишними сідницями у купальнику
10:10 Сьогодні Телеграф НВ Фото: Instagram
37-річна зірка насолоджується літніми канікулами в США. Седокова також готується до весілля з молодим бойфрендом.

Українська співачка Анна Седокова, яка днями оголосила про заручини зі своїм молодим бойфрендом, латвійським баскетболістом Янісом Тімма, порадувала шанувальників на сторінці в Instagram пікантним фото. 37-річна зірка насолоджується літніми канікулами в США.

Артистка продемонструвала спокусливі форми у злитому купальнику нюдового кольору. Як зізналася Анна, відвертий знімок був зроблений її 28-річним нареченим «Якщо ваш майбутній чоловік не робить вам такі фотографії, щось не кличте мене на це весілля», — підписала кадр зірка. Седокова похвалилася пишними сідницями на тлі пальм та океану.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Нагадаємо, у Седокової троє дітей. Старшу доньку Аліну вона народила від білоруського футболіста, капітана київського Динамо, Валентина Белькевича, другу дочку Моніку — від бізнесмена Максима Чернявського, а молодшу дитину, сина Гектора вона народила від бізнесмена Артема Комарова, з яким розлучилася відразу після пологів.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Анна Сєдакова.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 З'їзд партії "Слуги народу" орієнтовно відбудеться 21 серпня
02 Українських військових відрядили на Донбас, щоб додатково контролювати припинення вогню
03 Сидорчук: Упевнений, Динамо виграє від призначення Луческу
04 В Україні за добу зафіксували 920 нових випадків Covid-19
05 Мілан готовий платити Ібрагімовичу 4 млн євро на рік. Райола просить 6 млн євро
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
З'їзд партії &quot;Слуги народу&quot; орієнтовно відбудеться 21 серпня
З'їзд партії "Слуги народу" орієнтовно відбудеться 21 серпня
У МОЗ назвали регіони, в яких підтвердилось найбільше випадків коронавірусу
У МОЗ назвали регіони, в яких підтвердилось найбільше випадків коронавірусу
У Китаї зафіксували 46 нових випадків коронавірусу
У Китаї зафіксували 46 нових випадків коронавірусу
Анна Седокова похвалилася пишними сідницями у купальнику
Анна Седокова похвалилася пишними сідницями у купальнику
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся