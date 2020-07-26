Маша Єфросиніна зачарувала стильним вечірнім образом

На фото Єфросиніна позувала в компанії чоловіка, Тимура Хромаєва. Для виходу у світ знаменитість обрала ефектне вбрання.

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна продемонструвала на сторінці в Instagram стильний вечірній образ. На фото 41-річна телезірка постала в компанії чоловіка, Тимура Хромаєва.

Для виходу у світ знаменитість обрала елегантне вбрання. Єфросиніна одягла шовкову сукню кремового кольору з яскравим поясом-бантом. Свій образ вона доповнила модними напівпрозорими туфлями та чорною сумкою із золотим оздобленням від Dior, вартістю 2860 євро (близько 93 тисяч гривень).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 25 Июл 2020 в 10:22 PDT

«Мама і тато на вихід», — підписала кадр Марія.