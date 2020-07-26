Маша Єфросиніна зачарувала стильним вечірнім образом

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна продемонструвала на сторінці в Instagram стильний вечірній образ. На фото 41-річна телезірка постала в компанії чоловіка, Тимура Хромаєва.
Для виходу у світ знаменитість обрала елегантне вбрання. Єфросиніна одягла шовкову сукню кремового кольору з яскравим поясом-бантом. Свій образ вона доповнила модними напівпрозорими туфлями та чорною сумкою із золотим оздобленням від Dior, вартістю 2860 євро (близько 93 тисяч гривень).
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«Мама і тато на вихід», — підписала кадр Марія.