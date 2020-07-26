У США помер ведучий шоу "Хто хоче стати мільйонером"

У США помер Регіс Філбін, телеведучий популярного шоу "Хто хоче стати мільйонером".

Про це інформує CNN.

"Легендарний телеведучий Регіс Філбін помер, повідомила його родина у суботу. Філбіну було 88 років", - йдеться у повідомленні.

"Ми глибоко засмучені тим, що наш улюблений Регіс Філбін помер минулої ночі з природних причин, за місяць до свого 89-річчя", - заявили родичі та подякували шанувальникам телеведучого за підтримку.

Регіс Філбін народився у Нью-Йорку 25 серпня 1931 року. Його кар'єра тривала 60 років, преса часто називала Філбіна "найпрацелюбнішою людиною у шоу-бізнесі".

Також телеведучий був внесений до книги рекордів Гіннеса як рекордсмен з проведеного перед телекамерами часу. Також він отримав свою зірку на Алеї слави у Голлівуді.

Президент США Дональд Трамп опублікував допис у Twitter у зв'язку зі смертю Філбіна.

"Один з великих діячів в історії телебачення, Регіс Філбін, відійшов до ще кращого етеру, у віці 88 років. Він був фантастичною людиною та моїм другом. Він постійно казав мені балотуватися у президенти. Він встановив рекорд найпопулярнішого ведучого на телебаченні, і він робив це добре. Регіс, ми тебе любимо", - йдеться у дописі.