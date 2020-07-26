Скачать
Понеділок, 27.07.2020
Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
У Сіетлі відбулися зіткнення демонстрантів з поліцією
У Сіетлі відбулися зіткнення демонстрантів з поліцією
Лестер і Тоттенгем вийшли до Ліги Європи
Лестер і Тоттенгем вийшли до Ліги Європи
Катерина Кухар показала мініатюрну фігуру у купальнику
Катерина Кухар показала мініатюрну фігуру у купальнику

У США помер ведучий шоу "Хто хоче стати мільйонером"

У США помер ведучий шоу "Хто хоче стати мільйонером"
17:45 Нд, 26 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
У США помер Регіс Філбін, телеведучий популярного шоу "Хто хоче стати мільйонером".

Про це інформує CNN.

"Легендарний телеведучий Регіс Філбін помер, повідомила його родина у суботу. Філбіну було 88 років", - йдеться у повідомленні.

"Ми глибоко засмучені тим, що наш улюблений Регіс Філбін помер минулої ночі з природних причин, за місяць до свого 89-річчя", - заявили родичі та подякували шанувальникам телеведучого за підтримку.

Регіс Філбін народився у Нью-Йорку 25 серпня 1931 року. Його кар'єра тривала 60 років, преса часто називала Філбіна "найпрацелюбнішою людиною у шоу-бізнесі".

Також телеведучий був внесений до книги рекордів Гіннеса як рекордсмен з проведеного перед телекамерами часу. Також він отримав свою зірку на Алеї слави у Голлівуді.

Президент США Дональд Трамп опублікував допис у Twitter у зв'язку зі смертю Філбіна.

"Один з великих діячів в історії телебачення, Регіс Філбін, відійшов до ще кращого етеру, у віці 88 років. Він був фантастичною людиною та моїм другом. Він постійно казав мені балотуватися у президенти. Він встановив рекорд найпопулярнішого ведучого на телебаченні, і він робив це добре. Регіс, ми тебе любимо", - йдеться у дописі.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Регіс Філбін, Хто хоче стати мільйонером.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
02 Катерина Кухар показала мініатюрну фігуру у купальнику
03 У Telegram з'явилась функція відеодзвінків
04 Померла зірка "Віднесених вітром" Олівія де Гевілленд
05 Проблема з танкером Delfi визнана надзвичайною ситуацією
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Байден лідирує у трьох штатах, які колись підтримали Трампа
Байден лідирує у трьох штатах, які колись підтримали Трампа
У Білорусі за добу виявлено 130 випадків Covid-19, чотири пацієнти померли
У Білорусі за добу виявлено 130 випадків Covid-19, чотири пацієнти померли
У В’єтнамі автобус перекинувся у кювет, 15 осіб загинуло
У В’єтнамі автобус перекинувся у кювет, 15 осіб загинуло
Блогер Анастасія Івлєєва та її чоловік репер Елджей захворіли на COVID-19
Блогер Анастасія Івлєєва та її чоловік репер Елджей захворіли на COVID-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся