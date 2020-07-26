Померла зірка "Віднесених вітром" Олівія де Гевілленд

У Парижі у віці 104 років померла відома акторка з фільму "Віднесені вітром", а також дворазова володарка Оскара Олівія Де Гевілленд.

Про це повідомляє AP.

"Олівія де Гевілленд, яка зіграла Мелані Вілкс у фільмі "Віднесені вітром", дворазова володарка Оскара, померла у неділю у Парижі. Їй було 104 роки", - йдеться у повідомленні.

Олівія де Гевілленд померла від природних причин, повідомила нью-йоркська публіцистка Ліза Голдберг.

Протягом кар'єри, що тривала шість десятиліть, Олівія де Гевілленд виконувала різноманітні ролі, починаючи від недоброзичливої матері до психіатричного ув'язненого у "Зміїній ямі".

Олівія де Гевілленд народилася у Токіо 1 липня 1916 року, у родині британців. Батьки розлучилися, коли їй було 3 роки, її мати привезла її та молодшу сестру Джоан у Саратогу, Каліфорнія. Два шлюби актриси з Маркусом Гудрихом та П'єром Галанте закінчилися розлученнями.