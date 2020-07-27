Актриса з "Віднесених вітром" померла в 104 роки

Актриса з "Віднесених вітром" померла у віці 104 років.

Актриса Олівія де Хевілленд померла в своєму будинку в Парижі. У 1939 році вона зіграла роль Мелані Гамільтон у фільмі «Віднесені вітром», за яку її в перший раз номінували на «Оскар»

Олівія де Хевілленд у фільмі «Віднесені вітром», 1939 р. (Фото: Wikipedia)

Актриса Олівія де Хевілленд, яка зіграла роль Мелані Гамільтон у фільмі «Віднесені вітром», померла у віці 104 років. Про це повідомляє видання Entertaiment Weakly.

Де Хевілленд померла уві сні в своєму будинку в Парижі, пише EW.

Олівія де Хевілленд народилася 1 липня 1916 року в Токіо, де її батько викладав в британському коледжі. Пізніше переїхала до Каліфорнії і в віці вісімнадцяти років уклала контракт зі студією Warner Brothers.

У 1939 році де Хевілленд зіграла у фільмі Віктора Флемінга «Віднесені вітром», де виконала роль Мелані Гамільтон Вілкс, дружини Ешлі Уїлкса, в якого була закохана головна героїня Скарлетт О'Хара. За цю роль актрису в перший раз номінували на «Оскар» за кращу жіночу роль другого плану, проте статуетку їй не присудили.

Пізніше, в кінці 1940-х років де Хевілленд тричі номінувалася на «Оскар» за кращу жіночу роль і отримала дві статуетки. У 1947 році нагороду їй принесла роль у фільмі «Кожному своє», а в 1950 році - роль в «Спадкоємиці». Також двічі отримала премію «Золотий глобус».

Протягом кар'єри де Хевілленд знялася в більш ніж в 50 кінокартинах, серед яких «Пригоди Робін Гуда» (1938), «Моя кузина Рейчел» (1952) і «Тихіше, тихіше, мила Шарлотта» (1964).

У листопаді 2008 року президент США Джордж Буш-молодший нагородив де Хевілленд Національної медаллю США в галузі мистецтв. Крім того, в 2010 році у Франції актрисі було присвоєно ступінь Кавалера Ордена Почесного легіону, а в 2017 році в Англії де Хевілленд отримала титул дами-командора Ордена Британської імперії.