Граймс посварилася з Ілоном Маском в Twitter і відписалась від нього

Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск і співачка Граймс посварилися в Twitter.

На своїй сторінці в соцмережі Маск опублікував фразу «Займенники - відстій», висловивши таким чином своє ставлення до трансгендерних людей, які, як він вважає, надають дуже велике значення займенникам, що використовують по відношенню до них.

Його пост викликав в основному негативну реакцію користувачів. Прокоментувала пост і співачка Граймс. «Я люблю тебе, але, будь ласка, вимкни свій телефон або подзвони мені. Я не можу підтримувати ненависть. Будь ласка, припини це».

Пізніше співачка видалила свій коментар. Багато користувачів подумали, що вона зробила це під тиском Маска. Зараз Маск підписаний на Граймс в твіттері, а вона на нього - ні.

Ілон Маск і Граймc знаходяться у стосунках, а в травні у них народився син. Хлопчика назвали X Æ A-12 (пізніше ім'я довелося поміняти на X Æ A-Xii, щоб не порушувати каліфорнійські закони). «Це просто ікс - буква ікс, потім Æ - вимовляється як" еш ", далі A-12, до речі, моє додаток, Archangel-12, кращий літак в історії», - пояснив вибір імені Маск.