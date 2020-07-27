Слава Камінська стала новою учасницею "Танців з зірками"

Співачка прийняла естафету від фронтвумен гурту The HARDKISS Юлії Саніної.

Українська співачка Слава Камінська візьме участь у шоу "Танці з зірками". Раніше зірка вже брала участь в шоу, але вибула через травму спини.

В Instagram Слава опублікувала відео, в якому вона приходить до ворожки за порадою щодо участі в шоу. Та радить їй прийняти виклик, адже на паркеті вона зустріне своє кохання. Співачка отримує в подарунок танцювальну сукню і взуття, яке повинно захистити її від усіх неприємностей на паркеті і допомогти здобути перемогу.

Варто зазначити, що естафету Слава прийняла від Юлії Саніної і передала її телеведучому Дмитру Танковичу.

"Моя мета на проекті - повірити в себе і навчитися транслювати почуття мовою танцю. Я не маю надмірних амбіцій, просто хочу сповна насолодитися цим часом і подарувати глядачеві трохи магії на паркеті", - сказала Слава.

27 червня 2012 року Слава вийшла заміж за київського бізнесмена Євгена. Через рік пара оголосила про розлучення.

16 липня 2014 року Слава вийшла заміж за пластичного хірурга Едгара Камінського і взяла його прізвище.

12 грудня 2014 року у пари народився син Леонард, а 6 грудня 2015 року - дочка Лаура.

1 липня 2019 року пара розлучилася.