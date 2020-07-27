Скачать
Понеділок, 27.07.2020
В Італії анонсували старт продажів вакцини від коронавірусу
В Італії анонсували старт продажів вакцини від коронавірусу
Ізраїльська армія відбила атаку "Хезболли"
Ізраїльська армія відбила атаку "Хезболли"
Мірча Луческу покидає пост тренера Динамо
Мірча Луческу покидає пост тренера Динамо
Слава Камінська стала новою учасницею "Танців з зірками"
Слава Камінська стала новою учасницею "Танців з зірками"

Слава Камінська стала новою учасницею "Танців з зірками"

Слава Камінська стала новою учасницею "Танців з зірками"
14:50 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Співачка прийняла естафету від фронтвумен гурту The HARDKISS Юлії Саніної.

Українська співачка Слава Камінська візьме участь у шоу "Танці з зірками". Раніше зірка вже брала участь в шоу, але вибула через травму спини.

В Instagram Слава опублікувала відео, в якому вона приходить до ворожки за порадою щодо участі в шоу. Та радить їй прийняти виклик, адже на паркеті вона зустріне своє кохання. Співачка отримує в подарунок танцювальну сукню і взуття, яке повинно захистити її від усіх неприємностей на паркеті і допомогти здобути перемогу.

Варто зазначити, що естафету Слава прийняла від Юлії Саніної і передала її телеведучому Дмитру Танковичу.

Слава з "НеАнгелів" показала фігуру в купальнику після народження двох дітей

"Моя мета на проекті - повірити в себе і навчитися транслювати почуття мовою танцю. Я не маю надмірних амбіцій, просто хочу сповна насолодитися цим часом і подарувати глядачеві трохи магії на паркеті", - сказала Слава.

27 червня 2012 року Слава вийшла заміж за київського бізнесмена Євгена. Через рік пара оголосила про розлучення.

16 липня 2014 року Слава вийшла заміж за пластичного хірурга Едгара Камінського і взяла його прізвище.

12 грудня 2014 року у пари народився син Леонард, а 6 грудня 2015 року - дочка Лаура.

1 липня 2019 року пара розлучилася.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

The Hardkiss, Юлия Санина, Танці з зірками, Слава Камінська.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Катерина Кухар показала мініатюрну фігуру у купальнику
02 Актриса з "Віднесених вітром" померла в 104 роки
03 Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
04 Померла зірка "Віднесених вітром" Олівія де Гевілленд
05 У Telegram з'явилась функція відеодзвінків
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Ураган &quot;Ханна&quot; повалив стіну між США і Мексикою
Ураган "Ханна" повалив стіну між США і Мексикою
Частина Києва залишилась без світла
Частина Києва залишилась без світла
У Європі йде підготовка до другої хвилі коронавірусу
У Європі йде підготовка до другої хвилі коронавірусу
Біллі Айліш анонсувала вихід нового синглу
Біллі Айліш анонсувала вихід нового синглу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся