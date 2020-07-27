Том Генкс з дружиною стали громадянами Греції

Голівудський актор Том Генкс і його дружина співачка Ріта Вілсон офіційно отримали громадянство в Греції.

Про це у своєму Instagram написав прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

"Том Генкс і Ріта Вілсон тепер горді грецькі громадяни", - підписав він фото з Хенксом і його дружиною Рітою, які тримають новенькі паспорти.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @ritawilson @tomhanks are now proud Greek citizens! Публикация от Kyriakos Mitsotakis (@kyriakos) 25 Июл 2020 в 11:02 PDT

Як зазначає BBC, Генкс ще в січні повідомляв, що вони з дружиною і дітьми стали почесними громадянами Греції за їхню роль у привертанні уваги до руйнівної пожежі поблизу Афін у липні 2018 року.

У дружини Генкса, Ріти Вілсон, є грецьке коріння, а сам актор прийняв православ'я. Сім'я часто приїжджала відпочивати в Грецію, де у них є будинок на острові Андіпарос.