Катя Осадча вразила довжиною своїх ніг

Катя Осадча показала нове фото.

Українська телеведуча опублікувала в Instagram фотографію, де позує на яхті.

Зірка з'явилася в джинсових міні-шортах і білій футболці. Волосся Катя зібрала в хвіст.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Щасливі моменти літа 2020 #літо #happysummer Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha) 26 Июл 2020 в 9:19 PDT

Варто зазначити, що Осадча таким чином позувала в кадрі, що її ноги здаються безконечно довгими. Зрозуміло, шанувальники звернули на це увагу.

"Ноги як у Полякової", "Волочкова "відпочиває". Нехай вона візьме у Вас, Катю, майстер-клас, як зробити фото так, щоб і ноги довгі показати, і щоб очі інших раділи", "Чапля довгонога", - написали фанати.

Осадча в 2001 році вийшла заміж за бізнесмена і народного депутата від Партії зелених Олега Поліщука. У вересні 2002 року народила сина Іллю. У 2004 році розлучилася з чоловіком.

З 2017 року одружена з за телеведучим, актором Юрієм Горбуновим. 18 лютого 2017 року біля пари народився син Іван.