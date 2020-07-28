Софі Тернер і Джо Джонас вперше стали батьками

Зірка Ігри престолів Софі Тернер і учасник групи Jonas Brothers Джо Джонас вперше стали батьками.

У Софі Тернер і Джо Джонаса народилася перша дитина. Пара зробила офіційну заяву для видання Billboard: «Софі Тернер і Джо Джонас раді повідомити про народження своєї першої дитини».

Згідно з інформацією TMZ, це дівчинка. Дитина народилася 22 липня і її назвали Вілла. Пара намагалася зберігати вагітність Тернер в секреті, вони не робили жодних офіційних заяв. Про те, що вони чекають дитину дізналися папарацці, сфотографувавши Тернер і Джонас на вулиці.

Дівчинка стала для 24-річної актриси і її 30-річного чоловіка, музиканта Джо Джонаса, первістком. Відомо, що пологи Тернер пройшли в Лос-Анджелесі, де її помітили за тиждень до появи дитини на світ. Пологи проходили в режимі суворої секретності, а знали про радісну подію тільки найближчі друзі пари. Зараз артистка вже перебуває вдома разом з малятком.

Тернер і Джо Джонас одружилися влітку минулого року. Молодята влаштували відразу кілька церемоній, на яких були присутні їхні родичі та друзі. Тоді закохані зробили всі можливі заходи, щоб фотографії зі свята не просочилися в пресу. Пізніше Софі сама опублікувала кілька зворушливих кадрів.

Відносини актриси і музиканта тривають вже більше чотирьох років. Спочатку шанувальники не сприймали роман зірок всерйоз, але сам Джонас заявляв в інтерв'ю, що він дуже щасливий поруч з Софі. До зустрічі з артисткою його пов'язували стосунки з Тейлор Свіфт, Демі Ловато і Джіджі Хадід.

Найближчі кілька місяців Тернер проведе в декреті, а після, напевно, повернеться до роботи. За повідомленнями порталу TMZ, зараз подружжя ретельно дотримуються всі карантинні норми, оскільки дуже бояться заразитися коронавірусом.