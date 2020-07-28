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Вівторок, 28.07.2020
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Податкова оприлюднила "мільйонні доходи" рекордсменів шоу-бізнесу
12:35 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Українські знаменитості задекларували майже 766 млн грн отриманого минулого року доходу.

Зірки естради, музиканти, шоумени, популярні ведучі та спортсмени задекларували доходи, отримані у 2019 році, на загальну суму майже 766 млн гривень.

Переважна частина відомих людей, які займаються артистичною та мистецькою діяльністю, зареєстровані в межах такої діяльності приватними підприємцями, проте законодавством передбачено випадки, коли й вони подають декларації про майновий стан і доходи.

Так, публічними особами за підсумками минулого року задекларовано до сплати податку на доходи фізичних осіб у сумі понад 56 млн грн, військового збору – майже 7 млн грн. Рекордсмени шоу-бізнесу, що задекларували найбільші суми доходів за 2019 рік: телевізійна ведуча – 261,6 млн грн, футболіст – 24,5 млн грн та співак – 15,3 млн грн.

Майже 8 тис. громадян України задекларували, що за 2019 рік отримали понад 1 млн грн доходів, це на 3 тис. осіб більше, ніж за 2018 рік. При цьому 3 громадянина зазначили доходи у сумі понад 1 млрд грн. Це – два мешканці м. Києва та один – м. Дніпра.

Загалом мільйонерами задекларували отриманий дохід у сумі 68,3 млрд грн та визначено до сплати майже 2 млрд грн податкових зобов’язань. Найбільша кількість мільйонерів, які подали декларації, обліковується по м. Києву – 40% від загальної кількості (3242 особи), Дніпропетровській (8%; 616 осіб) та Харківській (7,4%; 593 особи) областях.

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Зірки, Податкова служба, Українські знаменитості.

Автор:

Телеграф
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