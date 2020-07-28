У Софі Тернер і Джо Джонас народилася донька

ЗМІ пишуть, що дівчинка з'явилася на світ минулої середи в Лос-Анджелесі.

Актриса Софі Тернер і музикант Джо Джонас стали батьками вперше - у пари народилася дочка. За даними TMZ, виконавиця ролі Санси Старк в «Грі престолів» народила дитину ще минулого тижня в одній з лікарень Лос-Анджелеса.

"Минулої середи Джо і Софі стали батьками маленької дівчинки і знаходяться на сьомому небі від щастя, - розповіло джерело виданню Entertainment Tonight. - Вони одержимі нею і не можуть перестати радіти поповненню в своїй родині. Вони не поспішають, щоб насолодитися цим особливим моментом і поки поділилися новиною тільки з сім'єю і друзями. Через пандемії Джо і Софі дуже обережно ставляться до того, хто знаходиться поруч з ними і їхньою дочкою».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sophie Turner (@sophiet) 22 Июн 2019 в 11:46 PDT

Поки представники Тернер і Джонас не підтвердили цю інформацію.

Нагадаємо, Джо Джонас і Софі Тернер офіційно стали чоловіком і дружиною в травні минулого року в Лас-Вегасі. Після цього вони провели урочисту весільну церемонію в маєток XVIII століття на півдні Франції. Наречена була в сукні Louis Vuitton, а наречений - в костюмі Berluti.