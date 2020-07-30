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В Петербурзі знайшли розчленоване тіло репера Енді Картрайта

В Петербурзі знайшли розчленоване тіло репера Енді Картрайта
Оновлено 12:50 Чт, 30 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
За попередніми даними, його розчленувала чоловіка. Частини тіла учасника "Versus Battle" вона розклала по п'яти пакетів і намагалася сховати.

У Петербурзі стало відомо про черговий випадок розчленування людини.

На цей раз жертвою став український репер, учасник "Versus Battle" Енді Картрайт.

Напередодні в поліцію звернувся знайомий сім'ї загиблого. Він розповів, що дружина Енді Картрайта просила у нього допомоги. Дівчина розповіла товаришеві, що близько чотирьох днів тому її 31-річний чоловік помер від передозування. Тому дружина вирішила його розчленувати, розкласти по п'яти пакетів і заховати останки. Останнє їй зробити не вдалося. Розчленоване тіло репера знайшли в квартирі по Невському проспекту.

Останки знаходилися в холодильнику в пакетах.

Дівчина пояснила поліції, що пішла на це, щоб не очорняти пам'ять чоловіка.

Репер народився в українському місті Ніжин. Масову популярність здобувв після участі у відомому реп-баттлі Versus.

Три дні тому в Instagram він виклав фотографію нового татуювання із зображенням катафалка, підписав пост він рядком зі свого треку.

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Енді Картрайт, Versus Battle.

Автор:

Телеграф
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