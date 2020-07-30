В Петербурзі знайшли розчленоване тіло репера Енді Картрайта

У Петербурзі стало відомо про черговий випадок розчленування людини.
На цей раз жертвою став український репер, учасник "Versus Battle" Енді Картрайт.
Напередодні в поліцію звернувся знайомий сім'ї загиблого. Він розповів, що дружина Енді Картрайта просила у нього допомоги. Дівчина розповіла товаришеві, що близько чотирьох днів тому її 31-річний чоловік помер від передозування. Тому дружина вирішила його розчленувати, розкласти по п'яти пакетів і заховати останки. Останнє їй зробити не вдалося. Розчленоване тіло репера знайшли в квартирі по Невському проспекту.
Останки знаходилися в холодильнику в пакетах.
Дівчина пояснила поліції, що пішла на це, щоб не очорняти пам'ять чоловіка.
Репер народився в українському місті Ніжин. Масову популярність здобувв після участі у відомому реп-баттлі Versus.
Три дні тому в Instagram він виклав фотографію нового татуювання із зображенням катафалка, підписав пост він рядком зі свого треку.