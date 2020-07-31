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ТОП-5 найбільш міцних алкогольних коктейлів в світі

ТОП-5 найбільш міцних алкогольних коктейлів в світі
15:20 Пт, 31 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Алкогольний коктейль - коктейль, до складу якого входить один або кілька видів алкогольних напоїв. Як правило, алкогольні коктейлі виготовляються в барі професійним барменом. Серед алкогольних коктейлів виділяють три великі групи.

Аперитиви (фр. Apéritif, від лат. Aperīre «відкривати») - як правило, більш міцні коктейлі, які традиційно п'ють перед їжею для підвищення апетиту

Діжестіви (від лат. Digestivus - «засіб, що сприяє травленню») - коктейлі, які п'ють під час або після їди, як правило, солодкі або кислі.

Лонг-дрінк (англ. Long drink - «довгий ковток») - освіжаючі коктейлі, що подаються великими порціями, як правило, з льодом.

Крім конкретних видів, коктейлі можуть класифікуватися за основним алкогольного напою (коктейлі на основі горілки, джина, віскі, бренді, текіли, рому, лікерів, вина, ігристого вина, а також пива).

Алкогольні коктейлі роблять здебільшого на основі міцних видів алкогольних напоїв (джина, віскі або рому), останнім часом набирають популярність коктейлі на базі горілки і текіли.

Зберігся рецепт напою під назвою «коктейль» від 1833 в якому пропонують змішати будь-який міцний напій (бренді, джин, ром) з водою в пропорції 1 до 2, додати цукор і мускатний горіх.

Менш поширені коктейлі на основі вина або пива. Крім цього, в якості інгредієнтів використовуються різні лікери, соки, молоко (або вершки), і смакові добавки - мед, спеції, соуси.

Пропонуємо вашій увазі, ТОП-5 найміцніших алгольних напоїв у світі:

5. "Смерть пополудні"

Класичний коктейль, який був винайдений самим Ернестом Хемінгуеєм - людиною, що пила багато, але, між тим, мужньою і героїчною.

До складу напою входить лише два інгредієнти: охолоджене шампанське (12% об.) й абсент (45% об.).

4. "Сік джунглів"

Якщо правильно приготувати коктейль, то помітити, що в складі є алкоголь, буде непросто. Напій п'янить дуже швидко.

До складу коктейлю входить джин (30 мл), лікер банановий (30 мл), лимонний сік (10 мл), сік апельсиновий і ананасовий (по 50 мл), шматочки фруктів.

Для приготування коктейлю використовується метод Shake, тобто, в шейкері змішуються всі складові.

Важлива особливість коктейлю в тому, що в нього можна додавати будь-які інші міцні алкогольні напої, їх кількість також можна збільшувати.

3. "Зомбі"

Це коктейль з фруктових соків, лікерів і різних видів рому. Вперше він з'явився в кінці 1934 року - напій винайшов Донн Біч, власник голлівудського ресторану "Don the Beachcomber".

До складу коктейлю входить білий ром (25 мл), золотий ром (20 мл), темний ром (15 мл), абрикосовий лікер (20 мл), цукровий сироп (10 мл), ананасовий сік (50 мл), сік з лайма ( 10 мл).

2. "Сазерак"

Це класичний алкогольний коктейль на основі коньяку або віскі, який змішується методом білд: тобто інгредієнти перемішуються безпосередньо в келиху без застосування шейкера.

Інгредієнти: коньяк або віскі (50 мл), абсент (20 мл), 2 краплі бітера, шматочок цукру, харчовий лід.

Коктейль був створений в 1900-му році, в Алабамі, і до сих пір вважається одним з найміцніших в світі.

Для приготування коктейлю потрібно змішати в рівних частинах джин (40% об.), горілку (40% об.), бренді (40% об.), ожиновий лікер (40% об.) та абсент (45% об.).

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Все по темі:

Алкоголь, Коктейль, Топ-5, Міцність.

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