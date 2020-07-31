Померла актриса серіалу "Кріпосна" Оксана Вороніна

На 53 році життя після важкої хвороби померла українська актриса театру і кіно Оксана Вороніна. Сумна новина з'явилася на сторінці Національного академічного театру російської драми ім. Лесі Українки, де вона виступала протягом 20 років.

"Вона була не просто уособленням краси, але і вміла її помічати і створювати. Королева і героїня на сцені до останнього подиху героїчно трималася за життя. У Театрі Оксана Вороніна пропрацювала майже 20 років. Важка хвороба не дозволила їй відсвяткувати сценічний ювілей", - йдеться в повідомленні.

Актриса, що майже 20 років працювала у Театрі російської драми та комедії імені Лесі Українки, Оксана Вороніна померла від важкої хвороби. Про смерть акторки повідомили на сторінці театру у facebook.

Серед найвідоміших ролей Вороніної - мама Афанасія в серіалі "Кріпосна", Інеса Павлівна в серіалі "Рано вранці", Лариса Шікунова в серіалі "Поганий хороший коп". У театрі вона грала в спектаклях: "В полоні пристрастей (Камінний господар)", "Дон Кіхот. 1938 рік", "Новорічні сюрпризи", "Ревізор", "Маскарад", "Дивна місіс Севідж".

Нагадаємо, що "Кріпосну" знімали на Україні в 2017 і 2018 рр..

Причина смерті актриси не розголошується. Прощання з нею відбудеться 1 серпня на території моргу Київської міської клінічної лікарні №8.

Оксана Вікторівна Вороніна народилася 11 листопада 1967 у місті Путивль Сумської області.



З 1986 року навчалась у Київському державному інституті театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого у майстерні Ткаченко. Закінчила навчання у 1990 році.



У 1990—2000 роках Вороніна працювала у Белгородському державному академічному театрі імені М. С. Щепкіна.



З 2001 року і до сьогоднішнього дня працювала актрисою театру російської драми імені Лесі Українки.