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Помер класик британського кіно Алан Паркер

Помер класик британського кіно Алан Паркер
20:15 Пт, 31 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
У Великобританії пішов з життя режисер Алан Паркер. Йому було 76 років. Повідомляється, що в останні кілька років він боровся з важким захворюванням.

У п'ятницю, 31 липня, після тривалої хвороби помер режисер і сценарист, ключова фігура британської кіноіндустрії Алан Паркер. Його смерть підтвердив Британський кіноінститут, повідомляє Deadline.

Причина смерті Паркера не уточнюється. Відомо, що він тривалий час лікувався від важкої хвороби.

У нього залишилась дружина Ліза Моран-Паркер, п'ятеро дітей та семеро онуків. 

"Я цілком контролював свою роботу, хоча працюю в дуже складній сфері Голлівуду. Тому, якщо мої фільми закінчуються добре, або якщо вони не сподобалися, це не чийсь провал, а мій", – пригадали слова режисера в мережі. 

Алан Паркер розпочав свою кар'єру з реклами як копірайтер, але швидко зайнявся режисурою рекламних роликів. 1974 року він зняв перший фільм The Evacuees, за який отримав нагороду BAFTA – першу з семи відзнак, якими його нагородила Британська академія. 

Алан Паркер був також двічі номінований на Оскар як "Кращий режисер" – 1978 року за фільм "Опівнічний експрес", а 1988 року за стрічку "Міссісіпі у вогні". Останнім фільмом Паркера була драма "Життя Девіда Гейла", знята 2003 року. Головні ролі в ній зіграли Кевін Спейсі та Кейт Вінслет.

Картини, до яких він був причетний, отримали в цілому 19 премій BAFTA, 10 нагород Золотий глобус і 10 Оскарів. Також Алан Паркер є володарем Золотої пальмової гілки Каннського кінофестивалю за картину Птаха (1985).

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Алан Паркер, Британське кіно.

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