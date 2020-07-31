Олег Винник сьогодні святкує День Народження

У п'ятницю, 31 липня свій день народження відзначає відомий український співак і секс-символ естради Олег Винник. Винника вважають однією з найзагадковіших українських зірок – він ретельно приховує подробиці свого особистого життя і рідко розкриває журналістам, що відбувається з ним поза сценою.

Сьогодні, 31 липня, 47-й день народження відзначає популярний український співак Олег Винник. За свою творчу кар'єру він став улюбленцем серед українських шанувальниць, а його пісні займають вищі рядки хіт-парадів. Особливу популярність співак отримав після виходу пісень "Ніно" і "Вовчиця".

Олег не афішує своє особисте життя і інформацію про батьків. Але зовсім недавно співак зізнався, що багато років тому батько трагічно помер, так і не доїхавши на концерт сина. У Анатолія були проблеми з серцем.

Мати - Ганна - прожила до 2018 року і померла перед сольним концертом сина. Жінка встигла попросити Олега, щоб він ні в якому разі не відміняв виступ.

Що стосується особистого життя Винника, то про неї також відомо мало. Подейкують, серце виконавця зайнято і він вже багато років одружений на своїй 44-річній бек-вокалістці Таїсія Сватко. Сам же Олег напередодні зізнався, чому не любить говорити про свої стосунки.

Серед шанувальників Винника залишається актуальним питання про зростання. Варто відзначити, що зростання артиста становить 1,75 м.

Через пандемію коронавірусу в цьому році багато артистів скасували свої концерти і тури. Олега Винника також торкнулася ця проблема, однак одним з перших концертів після ослаблення карантину буде саме його шоу.

Найближчим виступ Винника заплановано на 31 липня 2020 року в Києві на НСК "Олімпійський". Правда, це буде не звичайний концерт, а "стадіон шоу Олега Винника в доповненої реальності в честь дня народження".