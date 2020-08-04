Леся Нікітюк показала фігуру в купальнику на відпочинку в Єгипті

Телеведуча Леся Нікітюк вирішила взяти приклад з інших українських зірок і в розпал пандемії коронавірусу відправитися на закордонний курорт.

Зірка повідомила про це на своїй сторінці в Instagram, де з'явилося нове бумеранг-відео, зроблене на відпочинку. У відео Нікітюк демонструє апетитні форми в чорному купальнику.

У підписі до знімка зірка повідомила, що вирушила відпочивати до Єгипту - в п'ятизірковий курортний готель Rixos Premium Seagate, розташований в Шарм-ель-Шейху.

«Ну нарешті Моррррре. Привіт Туреччина і пахлава, ой Єгипет», - написала вона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 4 Авг 2020 в 5:52 PDT

У коментарях фани, вже за традицією, підтримали веселий настрій телеведучої і побажали їй гарного відпочинку:

«Рукою карантин прикрили? Гарного відпочинку», «Як добре бути молодою, не заміжньою», «Ти наша україночка! А яка фігурка», «Класно відпочити!», - пишуть в Мережі.