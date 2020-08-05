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Павло Прилучний зраджував Агаті Муценіеце з двома актрисами одночасно

Павло Прилучний зраджував Агаті Муценіеце з двома актрисами одночасно
Оновлено 12:53 Сьогодні Телеграф Фото: twitter

У лютому цього року стало відомо про розлучення 31-річної Агати Муценіеце і 32-річного Павла Прилучного - пара, яка виховує двох дітей, вирішила розлучитися після восьми років шлюбу. Що конкретно стало причиною розриву, не ясно, але пізніше актриса говорила, що її чоловік зловживав алкоголем і піднімав на неї руку.

У статусі холостяка Прилучний пробув недовго: трохи більше місяця тому стало відомо, що він зустрічається з 34-річною зіркою серіалу "Татусеві дочки" Мирославою Карпович. І, як виявилося, роман з нею у актора почався вже давно і, ймовірно, і послужив причиною їх з Муценіеце розставання.

Втім, як повідомило видання "Комсомольская правда", дружині Прилучний зраджував не тільки з Карпович, але і з іншою актрисою - Юлією Франц.

За словами знайомих актора, на Карпович він поклав око більше півтора років тому, проте незабаром йому сподобалася і 31-річна Франц, з якою він познайомився на знімальному майданчику фільму "Тінь зірки". Так, протягом деякого часу він, за даними видання, зраджував дружині з двома коханками. Однак, коли Франц дізналася про зв'язок Прилучного з Карпович, вона прийняла рішення припинити відносини з актором.

Зараз відносини Прилучного і Карпович вийшли на новий рівень - вони не тільки стали жити разом, але і разом вирушили відпочивати до Криму. Причому актор вже навіть познайомив з новою коханою і своїх дітей, семирічного Тимофія і чотирирічну Мію, яких теж взяв у відпустку. Після розлучення батьків діти пари залишилися жити з матір'ю, але проти спілкування сина і дочки з їх батьком Муценіеце не заперечувала. Однак для неї самої стало сюрпризом, що екс-чоловік представив їм свою нову кохану, - про це Прилучний заздалегідь її, мабуть, не попереджав.

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Агата Муцениеце, Мирослава Карпович, Павло Прилучний, Юлыя Франц.

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