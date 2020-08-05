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У Чикаго невідомі розстріляли 26-річного репера FBG Duck

У Чикаго невідомі розстріляли 26-річного репера FBG Duck
14:18 Сьогодні Телеграф Фото: twitter

Як повідомляє WGN 9, поліція Чикаго підтвердила, що троє людей були поранені в результаті стрілянини. Представник поліції Том Ахерн повідомив, що двоє постраждалих, чоловік і жінка, зараз знаходяться в лікарні, а третій чоловік помер від отриманих травм. Офіційні особи публічно не впізнали вбитого, але заявили, що жертвою був 26-річний темношкірий чоловік.

CBS Chicago додає, що постраждала жінка отримала поранення в руку і знаходиться в стабільному стані. Чоловік, який вижив, знаходиться в критичному стані після пострілів в спину і боки.

Заступник начальника поліції Деніел О'Ши повідомив журналістам, що два автомобілі зупинилися на Оук-стріт, коли люди робили покупки. Четверо невідомих - по двоє з кожної машини - відкрили вогонь біля магазинів, після чого зникли з місця події.

Активіст за громадянські права і колишній кандидат в мери Чикаго Джа'Мал Грін заявив, що в результаті інциденту загинув 26-річний репер FBG Duck.

«Популярний репер FBG Duck помер в результаті пострілу годину назад. Моліться за його сім'ю, принесіть їм справедливість після цього безглуздого вчинку», - написав він на своїй сторінці в Twitter.

Нагадаємо, в червні в США прокотилася хвиля протестів, пов'язаних з вбивством поліцейськими Джорджа Флойда. У різних містах і регіонах США на протести виходили тисячі людей. Протестуючі почали зносити пам'ятники відомим історичним особистостям, яких звинувачують в расизмі і работоргівлі.

Знаменитості також підтримали протестний рух. Так, в соцмережі набув популярності хештег #blacklivesmatter. Таким чином представники світу культури підтримали акції протесту, які прокотилися по містах США проти насильства над афроамериканцями. В знак протесту світові знаменитості публікували на своїх сторінках в соціальних мережах чорний квадрат. До акції долучилися не лише західні, а й українські селебріті.

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FBG Duck.

Автор:

Телеграф
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