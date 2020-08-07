Помер син Віктора Павліка, який боровся з онкологією

Син співака Віктора Павлика Павло помер у 21 рік. Юнак не зміг перемогти онкологію.

Про це повідомила мати хлопця Лора Созаєва на своїй сторінці в Facebook.

"Забрав Господь мого ангела!", - написала жінка, опублікувавши ролик з маленьким Павлом.

Близько двох тижнів тому колишня дружина Павліка повідомила, що 21-річного Павла помістили в хоспіс, де він продовжував боротися за життя.

У молодшого сина Віктора Павлика діагностували рак в 2018 році. Павло Павлік переніс 18 курсів хіміотерапії і курс променевої терапії. У січні 2019 року його батько Віктор Павлік повідомив, що син одужує, проте хвороба так і не відступила.

Раніше Павло в Facebook розповів про початок хвороби, а також про те, як з кожним днем погіршується його здоров’я. В емоційному пості він закликав людей цінувати особливі моменти.

«Будьте щасливі, цінуєте особливі моменти в житті, адже вони так швидко проходять, і пам’ятайте: багатство не в грошах і майні, воно в людях, які оточують вас, в емоціях, які вони викликають, і в спогадах, які вони залишають», — написав він два місяці тому