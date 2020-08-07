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Софії Ротару - 73! Як вітають зірку естради найрідніші люди

Софії Ротару - 73! Як вітають зірку естради найрідніші люди
17:22 Пт, 7 Серпень 2020 Телеграф Фото: twitter
7 серпня співачці Софії Ротару виповнилося 73 роки.

Єдиний син артистки, продюсер Руслан Євдокименко на своїй сторінці в Instagram опублікував знімок, на якому зображений разом з матір'ю.

«Півстоліття - з тобою, півстоліття - люблю», - підписав він фото. На знімку вони з Ротару позують на тлі морського заходу і посміхаються.

 
 
 
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Пол века - с тобой! Пол века - люблю! С Днем рождения, Ма!

Публикация от Rus (@rus_evdokimenko)

«Неймовірно зворушливо», «Улюблену Софію Михайлівну вітаємо з днем народження», «Вашу матусю вітаємо з днем народження! Нехай вона і далі співає всім нам на радість», - відзначили в коментарях користувачі.

Дружина Євдокименко Світлана також привітала Ротару в своїй соцмережі. На фото вони позують разом з Сонею, онукою Софії, яка будує кар'єру співачки і моделі в США.

Софія Ротару народилася в 1947 році в багатодітній родині. Ротару - радянська і українська естрадна співачка (сопрано) і актриса.

22 вересня 1968 співачка вийшла заміж за артиста Анатолія Євдокименка. Руслан Євдокименко народився через два роки після весілля батьків. У Софії Ротару є онук і онучка.

Лауреат премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського Ордена Республіки (1997). Герой України (2002).

Репертуар налічує більше 500 пісень російською, українською, молдавською, болгарською, сербською, польською, німецькою, французькою, італійською, іспанською та англійською мовами.

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София Ротару.

Автор:

Телеграф
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