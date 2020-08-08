Кайлі Дженнер знялася у новому кліпі Cardi B (Відео)

За сюжетом відео Карді Бі та Megan Thee Stallion гуляють по розкішному особняку у відвертих вбраннях.

Американська хіп-хоп-виконавиця Cardi B. випустила кліп на свою нову пісню WAP, записану разом з реперкою Megan Thee Stallion. У ролику у якості запрошеної зірки з’явилася Кайлі Дженнер. Дія кліпу відбувається у розкішному особняку.

Режисером відео, в якому знялися тигри та леопарди, виступив стиліст Карді Бі, Коллін Картер.

Трек WAP став першим для артистки після випущеної у 2019 році композиції Press.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #WAP Публикация от Kylie (@kyliejenner) 7 Авг 2020 в 12:44 PDT

Дженнер постала у кліпі у боді з глибоким вирізом та шлейфом від бренду Rey Ortiz.